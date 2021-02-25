安大略省新冠确诊病例到三月中旬将有40%来自变种病毒

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安大略省疫情顾问小组星期四（2月25日）公布的最新模拟预测显示，B117等变种新冠病毒继续在该省迅速传播，确诊病例、住院人数和重症监护室收治人数可能将在不久后上升。到三月中旬时，安省确诊病例将有40%来自变种病毒。

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2月20日的数据显示，该省的病毒检测阳性率（即接受病毒检测的人当中结果呈阳性的比例）平均为3.1%，但是在皮尔地区高达7.1%，多伦多为5.6%，约克地区为5.3%。

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今天的报告也有好消息。该省的防疫隔离措施总的来说减缓了新冠病毒的传播，养老院系统的感染率和死亡率也在集中进行疫苗接种后降低。全省日增确诊病例的数量在过去六周里一直呈下降趋势。今天是六周来第一次上升，为1138例。

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顾问小组负责人布朗（Adalsteinn Brown）说，今后几个星期的防疫和治疗对减缓变种病毒的传播速度非常关键。

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（RCI with CBC News）

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