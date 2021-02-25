维权组织要求疫苗注射只认人不看身份

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加拿大外籍劳工和移民维权组织The Migrant Rights Network认为，COVID-19病毒肺炎疫苗注射工作不应以身份划线，而应该对在加拿大的签证外籍劳工和无证劳工一视同仁。

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The Migrant Rights Network的成员Syed Hussan星期三在视频记者招待会上说，虽然加拿大联邦政府和各省区政府都表示要为在加拿大居住的民众普及COVID-19病毒疫苗注射，但只要现行的具体政策不改变，许许多多没有身份或签证过期的外籍劳工会因为担心接受疫苗注射时填报的表格、会让自己的身份问题被移民局知道而避免去接种新冠病毒疫苗。

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The Migrant Rights Network发表的致加拿大联邦政府总理特鲁多和各省省长的公开信有270个维权组织联名签署。信中提出的主要要求包括，确保在加拿大居住的所有人，不管是否有合法的移民身份，都免费得到COVID-19病毒疫苗注射；确保在提供新冠病毒疫苗注射服务时不要求出示公费医疗卡；不要求接受疫苗注射的人提供个人信息。

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外籍劳工维权组织提供的估算数字显示，加拿大目前有160万外籍工人，他们中许多人由于没有有效的工作签证和学生签证而没有公费医疗卡；而这些人在医疗服务、清洁服务、食品加工和农业这样加拿大急需劳动力的领域工作。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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