荷兰议会通过动议：认定中国实施对维吾尔人的种族灭绝

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荷兰议会通过的动议属于“无约束力”动议，与加拿大议会本周一通过的动议类似。

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荷兰议会在星期四（2月25日）通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人实施种族灭绝。荷兰是第一个欧洲国家通过类似动议。

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无约束力动议

荷兰议会动议表示“中国正在发生针对维吾尔少数族裔的种族灭绝。”

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动议表示，中国政府针对穆斯林的“故意阻止生育”以及“建立惩戒营”等措施，符合联合国公约中关于种族灭绝的定义。

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不过，总理Mark Rutte所在的保守党对这一动议投了反对票。

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加拿大周一通过类似动议

本周一（2月22日），加拿大成为全球第一个以议会名义通过类似动议的国家。投票结果是266票支持，0票反对，总理特鲁多所在的自由党内阁成员投了弃权票。

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在加拿大通过了”认定中国对维吾尔族人种族灭绝“的动议后，中国方面表示强烈反对，认为加拿大“散布谎言，干涉中国内政”。

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（本文参考路透社报道）

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