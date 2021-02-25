BC省西温哥华中学用著名黑人运动员的名字命名跑道

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将近七十年前在BC省北温哥华，12岁的哈利.杰罗姆（Harry Jerome）和妹妹瓦莱丽在开学第一天受到的欢迎是劈头盖脑砸过来的石块。瓦莱丽后来回忆说，攻击他们的不是几个学生，而是一百多个。在此之前，这些学生的父母已经向市政府递交请愿信，要求把刚从萨斯喀彻温省搬来的杰罗姆一家赶走，因为他们不愿意和黑人做邻居。

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本星期，西温哥华学区和西温哥华中学宣布，该校准备翻修的一条椭圆形跑道将以杰罗姆的名字命名。瓦莱丽.杰罗姆在宣布这个项目的线上仪式上说，哈里.杰罗姆跑道将告诉在这里锻炼成长的年轻人，如果跌倒了，他们可以站起来，重新开始。

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杰罗姆兄妹在田径运动里找到了避难所。两人都曾代表加拿大参加奥运会。其中哈里.杰罗姆成为加拿大最优秀的短跑运动员之一。他曾七次打破世界纪录，在1964年东京奥运会上获得男子100米铜牌。

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他在俄勒冈大学获得体育专业本科和硕士学位，退役后成为一名体育教师，并曾受前总理皮埃尔.特鲁多之邀帮助筹建联邦政府体育部。

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1982年12月7日，杰罗姆因患脑动脉瘤去世，年仅42岁。BC省有多个体育设施和社区中心以他的名字命名。

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（RCI with CBC News, Karin Larsen)

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