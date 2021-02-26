加拿大卫生部批准阿斯利康疫苗

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加拿大总理特鲁多星期五（2月26日）在新闻发布会上宣布，加拿大卫生部已经批准使用阿斯利康公司和牛津大学联合研制的新冠疫苗，并将从位于印度的生产厂家印度血清研究所购买两百万剂，其中50万剂将在未来几个星期到货。

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加拿大卫生部说，此前四次临床试验的结果显示，阿斯利康疫苗的有效率为62.1%。虽然低于辉瑞和莫德纳，但是超过了世卫组织规定的50%的门槛。与一些欧洲国家不同的是，加拿大允许为65岁以上群体接种阿斯利康疫苗。

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该疫苗的副作用包括轻微到中等程度的局部不适和疼痛，疲劳，头痛及肌肉痛。这些副作用会自然消失，无生命危险，到目前为止无一例死亡事故。

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此前加拿大已向阿斯利康订购两千万剂疫苗，向辉瑞和莫德纳订购8400万剂，另外还将从世卫全球新冠疫苗保障项目（COVAX）获得3百万剂（阿斯利康）。

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预计到三月底时，加拿大将收到650万剂疫苗，到六月底时收到2630万剂。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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