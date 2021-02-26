加拿大商业银行季度盈利再超市场预期

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加拿大六大商业银行的季度财报都已经公布，皇家银行、多伦多道明银行、蒙特利尔银行、帝国商业银行、丰业银行、国民银行这金融六巨头的盈利全都超过了金融市场的预期。

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泛滥世界的COVID-19病毒肺炎的疫情虽然让太多的行业陷入困境，但加拿大银行业还是生财有道，不但继续交出令股东们满意的财务报表，而且本季财报的盈利水平甚至超过新冠病毒前去年同期的盈利水平。

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专家们指出，尽管银行零售业务增长平平，但加拿大银行业盈利水平超预期主要得益于两个因素，一是贷款坏账水平低于预期、而是股市交易收益强势增长。

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不过加拿大银行业一些高管告诫说，在疫情走势不明朗、经济复苏前景不明朗、加拿大政府救市补助措施即将结束的情况下，贷款坏账水平明显走高是个不可忽视的风险。

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加拿大六大商业银行都已经为贷款坏账未雨绸缪地拨出了大笔预备金。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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