加拿大新民调显示：国民支持外交政策基于民主价值

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加拿大民间智库麦克唐纳-洛里埃研究所（MLI）最近就加拿大外交政策和议程进行了一项民意调查。此调查得到德国Konrad Adenauer基金会支持。该基金会2019年在渥太华建立加拿大分部，目的是与加拿大加强合作，共同致力于世界的人权、民主、法制、安全， 以及解决地区性冲突等事务。

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调查报告由MLI研究所资深学者，渥太华大学诺尔曼·彼德森国际关系研究所（ Norman Paterson School of International Affairs） 教授鲍坎·德弗林（Balkan Devlen）执笔。题为《外交政策再思考：加拿大正在形成新的共识》。

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报告的前言中说，此次民意测验的目的是：“为了确保加拿大在国际上的影响力并长期持续下去，加拿大的外交政策需要更好地与公众舆论保持一致。 这项调查的结果让我们了解了加拿大人如何看待民主盟友、国际机构、国防开支以及政府制定的外交政策目标及重要性。特别重要的是，加拿大人坚信要捍卫世界的民主国家，与印太民主国家建立更紧密的伙伴关系，振兴我们在北约中的作用，以及维持或增加国防开支。调查也表明，在即将举行的选举中，外交政策的重要性可能会提高”。

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MLI的项目主任和芒克国际关系研究所的高级研究员都认为：“那些直接影响加拿大人安全的国际事件会进一步提高人们对外交政策的关注。在当今加拿大人反思疫苗外交并为艰难的经济复苏做准备时，更愿意与盟国站在一起，通过力量追求和平”，调查结果也将“为决策者提供应对全球动荡的指引”。

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报告从6个方面归纳出加拿大人在此次调查中表达的意见， 并依次做出分析。

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1.加拿大人坚信应与世界各民主国家站在一起，哪怕有时会与联合国的政策不一致， 或与加拿大的利益关系不大

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超过半数的加拿大人（58％）对加拿大支持世界民主国家持积极态度。一半加拿大人（50％）认为加拿大应该更多地与其他民主国家站在一起，而不是与联合国等多边组织保持一致。只有大约五分之一的加拿大人（22％）不同意这一说法。

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这说明：加拿大人的选择很明确， 在国际政治中的立场是站在民主制一边， 包括在对加拿大战略意义不大的事情上也要坚持民主原则，而不是仅考虑短期利益。六成加拿大人赞成在保卫其它民主国家时可以花钱， 而不仅仅是口头支持。这种对民主价值观的承诺是一个新的迹象。相反， 现在加拿大只有五分之一人仍相信多边主义，愿意在出现矛盾时跟随联合国和其他国际组织。

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2.公众强烈支持与印度太平洋的民主国家建立更紧密的关系。

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67%的受调查者认同加拿大应与印太地区的其它民主国家建立更紧密的关系。平时关注新闻最多的那部分人更是达到86％。

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这说明：对于大多数加拿大人而言，与其他民主国家紧密合作应成为加拿大印太战略的基础。MLI印太项目总监认为：“这一结果再次印证了MLI一直强调的观点， 即加拿大人了解印太地区的重要性，并已逐渐形成一种共识， 就是与那里的民主国家成为合作伙伴，例如日本、印度和澳大利亚等”。

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3.大多数加拿大人认为应该在北约组织中更活跃

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调查显示出广泛的共识：加拿大不应退出北约（65％），而应在北约内更加积极（61％）。平时关注新闻多的加拿大人比例达74％。只有12％的加拿大人认为应该退出北约。年轻男性中有（23％）和移民中有22％持此看法。

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这说明：绝大多数加拿大人看重北约的重要性。它是加拿大安全的保证，我们需要在其中发挥更加积极的作用。而那些关注外交事务的受调查者更认识到国家繁荣与安全之间的联系，因此支持率最高。

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4.超过一半国民希望加拿大能再次争取联合国安理会的席位

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有超过一半的加拿大人（56％）认为，应该再次尝试争取成为联合国安理会成员，认为那有助于增强加拿大在世界事务中的影响力。相关分析则显示，那些看重加拿大外交影响力的人，有76%支持再次争取联合国安理会席位。

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这说明：加拿大人希望在世界上更具影响力。尽管联合国存在缺陷和失误，但仍然是世界事务的中心， 因此争取在联合国安理会的席位是一个好主意。

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5.只有少数加拿大人认为加拿大应减少国防开支

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在加拿大国防开支的问题上，大多数人认为至少应保持不变或增加。有超过三分之一（34％）的人认为加拿大应该增加国防开支，46％的人认为应该保持目前的国防开支水平，只有21％的人希望削减国防费用。

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这说明：加拿大人清楚，国防开支对保证加拿大在世界上的地位和活力是很重要的。近年来，加拿大的国防开支一直只占GDP的1.3％。只在2020年略升至1.45％。这远低于北约建议的2％指标。值得注意的是，即使在目前疫情对经济造成严重影响期间，仍有三分之一的加拿大人支持增加国防开支，几乎一半的人支持维持当前水平。

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6. 政府目前的外交政策及目标得到广泛支持

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加拿大人普遍支持政府的既定外交政策及主要目标，有80％支持恢复基于规则的国际秩序， 有91％支持增强加拿大在北美的地位。对消除世界贫困的支持率为86％，对追求多元化，现代和包容性贸易的支持率为89％。

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这说明：公众非常认同政府的外交政策优先选项，包括加拿大在北美和贸易中的地位。且无论是哪个党派的选民，在外交政策优先事务上都有相当广泛的共识。现在尚不清楚的是，公众如何评估政府在实施这些外交政策时的表现，这应列入今后民意调查的内容。

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7.虽然目前选民投票时考虑外交政策的比例还不高，但下届选举中外交政策的重要性会增加

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目前，只有七分之一的加拿大人说外交政策是他们投票时考虑的重要因素。但有53％说外交政策对他们的投票起中等重要的作用。另有28％选民说，下次大选中投票时，外交政策将更为重要。

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这意味着，那种认为“外交政策对选民无关紧要”的传统观念会有改变。外交政策至少对一半以上的加拿大选民具有中等重要性，意味着重要性将全面提高。特别是过去几年中发生了几起事件， 诸如北美贸易协定重新签署；中国扣押两名加拿大人质；全球新冠疫情，都使加拿大人意识到自己的安全与繁荣与世界其他地区密不可分。而随着国际秩序的变化，中国和俄罗斯等专制政权对加拿大的国家利益构成的威胁越来越明显，也令加拿大人更加关注政府如何驾驭这些风波。

报告在结论中说：“此次民意测验的结果表明，加拿大国民对外交政策的看法已经有了明显的共识， 也为外交政策的制定者勾画出大致的轮廓。而下一步需要观察的是，政治家们是否愿意对外交政策进行重新思考，投入必需的资源， 付出相应的代价。

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