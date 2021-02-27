美国1.9万亿救市拨款过关、但15美元时薪成疑

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新上台的美国总统拜登终于等来了众议院COVID-19病毒肺炎疫情拨款救市法案的通过。

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美国国会众议院在星期六早晨通过了COVID-19病毒肺炎疫情1万9千亿美元的救市拨款法案。不过，美国民主党原来想把最低时薪提高到15美元的条款也包括进该救市拨款法案的希望可能难以如愿。

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因为根据参议院规定，通过众议院的拨款法案只需要简单多数，但通过提升最低时薪的法案则需要参议院至少60票赞成的多数票。

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众议院对该COVID-19病毒肺炎疫情救市拨款法案的投票结果是219票赞成、212票反对。该法案要生效还需要美国参议院的批准。

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美国参议院是民主党和共和党各占50个席位，但民主党已放弃在参议院寻求两党达成共识通过众院拨款法案的计划，准备必要时用副总统哈里斯的一票决定权强行通过众议院的救市拨款法案。

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众议院议长佩洛西已经表示，民主党不会放弃提高最低工资的努力，但先要确保疫情下救市拨款法案的通过。

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参议院共和党虽然投票支持上一轮的新冠病毒疫情救市法案，但反对这最新一轮的拨款法案，指出这一轮所谓的救市拨款的钱绝大部分并不是用来对付COVID-19病毒肺炎疫情，而是用在像给众议院议长佩洛西所在的旧金山市修地铁这样的政治项目上，只有约9%的钱是用来帮助美国民众对付新冠病毒疫情的。

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