推特的新“超级跟随”功能，推主可以为推送内容收费。“社区”功能紧跟Facebook

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

推特在其“分析师年会 – Analyst event ”上连续推出了几个重要功能,其中包括“超级跟随- Super Follow”和“社区”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“超级跟随- Super Follow”实际上可以被推主用来向观众收费。这个功能引起了使用推特最为普遍的新闻从业者的关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

推特作为记者一个发布消息的主要社交平台,一直以来,除了为自家网站引流带来流量以外,并不能提供什么现实的盈利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“Super Follow”显然就是为了改变这个尴尬的情况。同时也为了让获得了利益的新闻从业者能够为平台回馈更多的吸引观众内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“$4,99/month – Cancel anytime”: Twitter arbeitet an einer “Super Follow”-Funktion, mit der man direkt auf der Plattform Geld verdienen kann. Hier sind die ersten Screenshots, via @TwitterIR : pic.twitter.com/hPiq27Ov5U

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“Super Follow”据称会按照4.99美元/月收费,随时可以取消。这无疑也会是粉丝经济的一个有力竞争者。像Patreon和OnlyFans这样的粉丝支持平台从另一个侧面对推特的内容平台产生了压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而另一个具有广泛影响的功能更新是“社区”功能的引入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“社区”功能显然不是推特的创造,但是可以想象到这会是推特的一个合理延申。由于对一类言论或者一个人感兴趣的跟随者肯定会有结成社区的需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在Facebook上,社区已经是有多年历史的常见配置。推特一直是以“精英”和简约为标榜。而现在也认为社区是一个适时的变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外一些宣布的功能包括,超级勋章,基于订阅的即时通讯,专送内容等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/JlkrZNjLBo

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021