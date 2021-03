前NBA球员林书豪赛场上被称作新冠病毒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

目前在美国金州勇士发展联盟球队效力的林书豪2月25日在脸书上说,他虽然有9年在美国职业篮球联赛NBA球队效力的资历,但这并不能保护他在赛场上免受种族歧视,事实上在COVID-19病毒肺炎疫情中他在赛场上被人称作新冠病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过林书豪在其脸书帖子上没有说明上述歧视事件发生的时间和地点等细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

金州勇士队教练Steve Kerr表示,他支持林书豪站出来维权的行动,谴责任何形式针对亚裔美国人的歧视行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年32岁的林书豪祖籍台湾,在美国加利福尼亚州南部城市Torrance出生,在旧金山市长大。2010-11赛季成为美国职业篮球联赛的球员,随后为尼克队效力时脱颖而出成为NBA明星,在2019年随加拿大多伦多猛龙队获得NBA总冠军、戴上了冠军戒指。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

后来因为受身体伤势的拖累失去了继续做为NBA职业球员的位置,转而前往中国寻求机会,参加了中国男子篮球职业联赛CBA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Janie McCauley · The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada