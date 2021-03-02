加拿大和其他西方工业发达国家的疫情比较

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加拿大人已经在新冠疫情中沉浮将近一年，而病毒并没有在短期内消失的迹象。最近的一项益普索民调显示，三分之一的加拿大人比去年秋天更悲观，相同比例的人收入减少，称自己的精神状态受到影响的人更是接近一半。

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但是CBC记者戴尔（Evan Dyer）在比较了七国集团中的西方国家的病例数、死亡人数和失业率等统计数据后发现，和其他五个西方伙伴国相比，加拿大的疫情并不是最惨烈的，经济损失也不是最大的。

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每十万人死亡58.5人

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未来的历史学家评价这场疫情时，第一个指标当然是死亡率。根据约翰斯.霍普金斯大学公布的数据，疫情以来在加拿大和英、美、法、德、意这六个国家中，英国每十万人有183.81人死于新冠肺炎，接下来依次是意大利（162.03），美国（156.32），法国（126.96），德国（84.39）和加拿大（58.5）。

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另一个指标是疫情最高峰时病例数量在总人口中的比例。加拿大同样是六个国家中最低的，少于每四千人一例。在美国、英国和法国，疫情最高峰时几乎达到每千人一例。

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加拿大、英国和美国都是在今年一月份头两个星期达到疫情最高峰，晚于法国和意大利。以每十万人口计，美国在疫情最高峰时每十万人中有95起确诊病例，接下来依次是英国（88），法国（86），意大利（58），德国（33），加拿大（24）。

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加拿大在疫苗接种上敬陪末座

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加拿大在去年十二月中旬收到第一批疫苗，但当时只能供应养老院和一线医护人员。大规模的全民疫苗接种直到上星期才真正开始。在六个七国集团国家中， 加拿大的速度是最慢的。以每天每百万人口当中接种疫苗的人数计，加拿大在2月26日（最新数据）这一天每一百万人当中有1418人接种疫苗，而这场疫苗赛跑的冠军英国达到5657人，其次是美国，达到5188人。

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但一个令人不解的现象是，疫苗接种最迅速的英国和美国，它们目前的确诊病例和死亡人数在总人口里的比例也名列第一和第二，而疫苗接种诸多不顺的加拿大这两项指标都是六国最低。

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戴尔说，如果把加拿大和七国集团中唯一的非西方国家日本做比较，这个反差会更加触目。加拿大的疫苗接种率大约是日本的三百倍，但是日本的新冠死亡率仅是加拿大的八分之一。

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加拿大国民生产总值减少5.4%

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总的来说，防疫措施越是松懈的国家病例就越多，但是封禁严厉的国家经济损失更大。2020年，加拿大的GDP减少5.4%， 为六十年来最大跌幅。同一年在六个G7西方国家当中，英国GDP减少了15.9%，意大利和法国分别减少10.6%和8.3%。美国（-3.5%）和德国（–5%）的表现比加拿大好。

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历史上的大灾难往往带来社会变化。例如黑死病曾改变欧洲劳动力市场的供求关系，二战使更多女性走出家门。新冠疫情仍在继续，它最后将给人类留下何种印记，现在预言还为时过早。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer）

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