推特将关闭散布新冠疫苗谣言的帐号

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推特星期一（3月1日）宣布，那些散布关于新冠疫苗的谣言的推特帐号将受到警告，在五次警告之后，帐号将会被永久关闭。

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推特自去年十二月起已经开始要求一些用户删除关于新冠病毒和疫苗的谣言，例如声称疫苗的真正目的是为了控制人口，质疑新冠病毒的存在，编造疫苗的副作用等等。到目前为止，已经有8400多条推文被撤下，1150多万个帐号受到警告。

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按照推特刚刚宣布的规定，用户在收到第二次警告时，其帐号会被关闭12个小时，收到第四次警告时帐号会被关闭7天，收到第五次警告时帐号会被永久关闭。

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推特也将给包含不实信息的推文贴上提醒读者注意的标签。目前这个监督系统主要靠人工操作，但未来会转成半自动化。

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（AFP，Radio-Canada）

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