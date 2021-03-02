美国、欧盟宣布制裁俄国官员：对反对党领袖投毒并将其投入监狱

星期二，美国总统拜登政府宣布，将对俄国政府部分官员以及贸易公司进行制裁，原因是俄国对反对党领袖纳瓦尼（Alexei Navalny)使用神经毒气，并把他投入监狱。
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拜登在竞选时就表示，会就俄国干扰美国大选以及压制人权进行调查，采取措施。
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这次受到美国制裁的官员中包括了俄国情报机构FSB负责人Alexander Bortnikov，俄国国内政策局局长Andrei Yanri，以及国防部副部长Alxei Krivoruchko等。
美国同时还宣布，对14个俄国生化工程公司实施制裁。
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而欧盟国家也对俄国高管采取了个人制裁措施。
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加拿大、美国、和欧盟都相继通过了马格尼斯基人权问责法，可以针对政府侵害人权官员实施个人制裁。
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