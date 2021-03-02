美国、欧盟宣布制裁俄国官员：对反对党领袖投毒并将其投入监狱

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二，美国总统拜登政府宣布，将对俄国政府部分官员以及贸易公司进行制裁，原因是俄国对反对党领袖纳瓦尼（Alexei Navalny)使用神经毒气，并把他投入监狱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拜登在竞选时就表示，会就俄国干扰美国大选以及压制人权进行调查，采取措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次受到美国制裁的官员中包括了俄国情报机构FSB负责人Alexander Bortnikov，俄国国内政策局局长Andrei Yanri，以及国防部副部长Alxei Krivoruchko等。

美国同时还宣布，对14个俄国生化工程公司实施制裁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而欧盟国家也对俄国高管采取了个人制裁措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大、美国、和欧盟都相继通过了马格尼斯基人权问责法，可以针对政府侵害人权官员实施个人制裁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada