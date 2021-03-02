2020年经济缩水5.4%：加拿大半世纪以来最糟糕的一年

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不过，在去年春天和夏天的低谷之后，加拿大的经济正缓慢而持续增长。

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加拿大统计局周一发布的数据显示，加拿大经济在2020年缩水5.4%，成为自1961年有相关记录以来，表现最糟糕的一年。

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三月、四月社区关闭是主因

不过，根据数据，在去年最后三个月，加拿大国内生产总值（GDP）增长了2.3%。

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经济学家的分析是，加拿大经济在2020年发生前所未有的缩水，主要原因是，去年的三月和四月，由于新冠疫情，加拿大大部分的经济活动被关闭。

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另外值得注意的一点是，尽管美国的疫情看似更加严重，不过，美国经济缩水幅度要小于加拿大，大约为3.5%。

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不过，加拿大经济在最后一个季度表现超过了经济学家预测。

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蒙特利尔银行的经济学家Douglas Porter表示，在第二波疫情中，虽然同样实施了隔离等措施，但经济表现稳固，增长大于预期。

他甚至表示，2020年加拿大经济呈现近乎“V”字。

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2021年经济预期良好

加拿大去年十一月经济增长达到0.8%，但是十二月增长仅为0.1%，低于预期。

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而在2021年，加拿大统计局数字显示，一月份经济增长为0.5% —— 而这正是第二波疫情的高峰期。

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Douglas Porter将一月份增长归功于能源产业的活动、房地产业大幅上升、制造业表现强劲、以及批发贸易良好等。

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经济专家对2021年的预测普遍乐观。

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道明银行的经济学家Sri Thanabalasingam表示：“各省正逐渐放松社区隔离，疫苗接种逐渐加快，而且新病例也呈降低趋势。这会令二月和三月经济呈现上升。

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