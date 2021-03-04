加拿大媒体关注新疆人被遣送外地强迫劳动，特鲁多总理终于发声

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继上个星期加拿大议会通过新疆种族灭绝议案以来，新疆议题受到更多关注。而中国大使丛培武星期三召开网络记者会，对加拿大媒体说所有对新疆的报道都是世纪谎言。终于促使在新疆问题上一向谨言慎行的总理特鲁多不得不表态。

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特鲁多（Justin Trudeau）星期三在渥太华的记者会上说：“目前全世界都在表达对新疆的关注，加拿大议会也在不久前清楚地表达了这种关注。我们有责任与国际盟友一起做出清楚回答和追究责任者。国际社会将使其承担“可能的后果”。

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加拿大广播公司CBC在当晚的电视新闻中播出了驻亚洲记者的报道，揭示中国官方媒体透露的一份内部报告。其中提到北京正在将维吾尔人成批地迁往其他省，以同化他们，并减少新疆人口。

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《环球邮报》也是受到中国大使馆邀请的媒体之一。该报在两天前曾发表长篇报道，其中有对一份内部报告的介绍， 也有对被强迫迁移到外地工作的维吾尔人的采访。

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《环球邮报》和英国BBC的记者获得了南开大学中国财富经济研究所提交给中国政府高层的一份报告。 其中写道，将维吾尔族和其他主要为穆斯林的少数民族迁移到工业场所“不仅降低了新疆的维吾尔族人口密度，而且是影响、融合和吸收维吾尔族的重要途径”。同时，中国政府和官方媒体的报道也显示，成千上万被送往中国其他地区的维吾尔族工人参加“培训课程”，以普通话学习关于“法治”，和党的民族宗教政策。

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中国研究人员说，现在政府已经把超过60万维吾尔族和新疆其他少数群体的成员安置到中国其他地区的工作场所，有的离家超过3500公里。新疆人工作的大多是电子零件，服装和纺织品工厂。这些工人的合同期限最长为三年，但每年可以返回家中。他们的薪水比在附近的工作更高。

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根据南开大学的报告，当局将对雇用新疆工人的工厂进行监督检查，直到将他们遣送回去为止。报告还描述了新疆人民受“传统”思想的困扰，有些人“不愿出门”， 因此，需要政府的“强有力的指导”，而纠正这些态度也需要“持久性措施”。报告还说，只有在通过“严格的政治审查和筛选”之后，才能选出那些适合转移的工人，并指出培训计划可以采用“半封闭和军事管理”的方法。当他们乘火车旅行时，必须由保安人员陪同。

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这份报告基于2018年5月24日至30日在新疆进行的实地研究，于2019年底发布到互联网上，后又删除。中国外交部在一份声明中说，该报告“仅反映了作者的个人观点”，其中许多“与事实不符”。

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《环球邮报》和其他媒体的记者总共访问了三个省的六家工厂，采访到一些被送到工厂的维吾尔族人，了解到有的新疆人被隔离开来，在某些情况下被分配到单独的生产线，每月工作多达29天，并且被禁止自由出行，而他们别无选择。

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根据中国官方媒体2020年11月17日的报道，武汉的富捷电子配件有限公司是该市第一个接收新疆工人的企业，有约六成工人是新疆人。记者设法采访到3人。他们说将工作到农历新年之前，工厂提供清真食品并组织民族团结和联谊活动。

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武汉恒发科技有限公司的一名工人在接受访问时说，新疆人生活和饮食与当地人是分开的，但要与当地人一起工作。该工厂为海尔、美的和其它电视制造商生产包装用的注模泡沫。工厂附近一家清真餐厅的老板说，新疆工人的行动受到限制：例如“只有在完成了一年的期限之后才可以自由离职”，他们可以在休息日步行到附近的商店，但“他们不能进入市区”。

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武汉另外两家工厂的四名新疆人则表示，来自新疆的工人经常被隔离。当《环球邮报》最近去那里访问时，看到大批穿着蓝色警察制服的人在工厂区的道路上巡逻。记者想进入宿舍但被阻止。

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湖北南部城市荆州的统战部部长袁德芳在2018年表示，接收新疆维吾尔族工人是警方、教育工作者，政府和干部的“政治任务”。

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东莞市陆州鞋业有限公司的一位工人说：“我们与新疆人是分开的。他们有自己的宿舍楼。工作也是新疆人单独在一起，他们有自己的食堂和管理者”。

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《环球邮报》的记者于是在加拿大寻找出售美的电器的连锁店，问他们是否知道所售电器可能是强迫劳动的产品。Home Depot和Canadian Tire表示，已经开始与美的和海尔进行核对，防止进口强迫劳动的产品”。其他加拿大零售商，包括沃尔玛和好市多（Costco），还未回应置评请求。

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