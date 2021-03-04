加拿大：北美浪费食品 “冠军”， 远超美国

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一项新的研究表明，加拿大是北美浪费食品的冠军，远远领先于美国。

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联合国在周四 （3月4日）发布的一份新报告揭示了这一点，根据这项研究，加拿大平均每人每年在家里浪费 79 公斤（175磅）的食物，比美国人的人均浪费水平多了整整 20 公斤（44磅）。

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美国人的每年平均食品浪费量是 59 公斤，英国人是 77 公斤，接近加拿大。

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根据这份报告，在 2019 年，加拿大人把 300万吨食物扔进了垃圾桶。

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联合国环境规划署（UNEP）编写的这个报告估计，2019 年全球的粮食损失量将近 10 亿吨，食品浪费为一大原因。

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在被浪费的食品中， 61％ 是在家庭中浪费掉的，餐饮服务业的食品浪费占到 26％，零售商浪费占 13％。

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联合国正在全球范围内提倡减少食物浪费，研究人员也在加紧评估食物浪费的情况，以使人们以及政府对食物浪费的严重性有更为清楚的了解。

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食品浪费对环境保护有着重大影响，食物从种植、收割、包装、运输、上零售架，一直到上了消费者餐桌，这一系列过程中已经耗费了大量的能源、人力，并已对环境产生了一系列影响。

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（Radio Canada, CBC， RCI）

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