加航准备给受疫情影响的乘客现金退票

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不愿透露姓名的消息人士告诉加拿大广播公司记者说，加拿大航空公司同意向由于COVID-19病毒肺炎疫情而航班被取消的乘客全额退款。

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加航过去一年公开的说法是，COVID-19病毒肺炎疫情是加航无法控制的外部因素，因此加航用礼金券代替现金退款的做法是合情合理的。

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加拿大工会组织Unifor主席Jerry Dias告诉加拿大广播公司记者说，根据他与加航管理层和联邦政府官员交谈所了结的情况，加航其实早就同意为由于COVID-19病毒肺炎疫情而航班被取消的乘客全额退款，但条件是从联邦政府拿到救市资金。

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包括加航在内的加拿大民航公司已经从联邦政府的紧急疫情工资补助项目获得了17亿加元的资助。加拿大民航业批评特鲁多政府到现在还没有出台针对民航业的专项救市计划。

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RCI with Peter Zimonjic, Ashley Burke · CBC News

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