印度一 IT 公司在卡尔加里开分部，将招聘 500人

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印度的 IT 服务公司 Infosys 宣布将在阿尔伯塔省的卡尔加里市设立分部，进一步扩大在加拿大的业务。

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目前该公司已经在温哥华、蒙特利尔、渥太华和多伦多设有分部，并已在阿尔伯塔省的埃德蒙顿市有十几名员工，现在，该公司计划今后 3 年内在卡尔加里市雇用 500 名员工。

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对此，卡尔加里市的市长纳希德·纳什（ Naheed Nenshi）非常高兴地说，Infosys 不仅仅是一家印度技术公司，而且还是新技术领域的全球领先者，这是一条 “大鱼” 。

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加拿大广播公司报道说，Infosys 于1981年在印度成立，在全球范围内提供软件和计算机维护服务。根据该公司网站的信息，其市值超过 910 亿加元。

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培训 IT 人才

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阿尔伯塔一直是能源大省，在新技术领域缺乏熟练员工是阿省经济转向多元化的一大障碍。

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Infosys 公司的总裁 拉维·库马尔（Ravi Kumar）表示，他的公司一直与分部所在地区的大专院校合作，联合开发了一个为期 8 至 12 周的专业培训项目，并还将从其他行业招募那些愿意接受再培训的熟练技能员工。

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他说：

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我们将与大专院校一起，建立一个人才输送管道。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉维·库马尔还说，将立即开始在加拿大大学毕业生中进行招聘。

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与此同时，阿尔伯塔省也正在准备启动一个名为 Jobs Now 的员工培训和再培训项目，具体细节尚未公布，但预计省政府将在 3 年内对这个项目拨款 1.36 亿加元。

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拉维·库马尔还表示，选择卡尔加里，是因为这里的生活成本和生活质量，企业、学术界与政府之间已经完善建立的联系渠道，以及阿尔伯塔省大专院校的质量。

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阿省 IT 领域不断发展

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尽管受到疫情大流行和经济衰退的影响，阿尔伯塔省的新技术行业仍然在蓬勃发展。

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阿省省长杰森·肯尼（Jason Kenney）说，阿省的 IT 公司在 2020 年吸引了大约 6 亿加元的投资。

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去年年底，Benevity 公司吸引了超过 10 亿加元的投资，被英国的 Hg 公司收购。

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阿省其他一些 IT 公司也吸引了价值超过数千万加元的投资额。

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卡尔加里市中心商业楼空置率高

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印度 IT公司的到来对复苏卡尔加里的市区来说是个大好消息，但是，要想弥补石油和天然气行业工作流失造成的损失，卡尔加里市还需要进行更多的努力。

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根据 Avison Young 公司的数据，截止到2020 年底，卡尔加里市中心商业楼的空置率达到 26.9％，这份报告还补充说，卡尔加里三分之一的办公室可能继续空置 18 到 24 个月。

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卡尔加里市的市长纳希德·纳什表示，要减少市区办公楼的空置率，创造真正的就业机会是非常重要的。

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（Radio-Canada）

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