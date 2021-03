奥运组委会将决定是否让外国人来东京看奥运

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

负责日本东京奥运会事务的日本政府奥运事务大臣丸川珠代表示,日本方面将在三月底宣布是否准许外国体育迷今年夏天前来东京观看奥运比赛。

本应该在2020年举行的奥运会被改在今年7月23日在东京开幕。

日本每日新闻星期三引用不愿透露姓名的知情人士的话说,日本东京奥运会组委会其实已做出决定,今年夏季的东京奥运会将不对外国游客和体育迷开放;因为在目前的疫情情况下,日本不可能敞开国门让外国体育迷入境。

民意测验显示,约80%的日本民众希望今年夏天的奥运会或者被再次推迟、或者被干脆取消。

东京奥运会组委会主任桥本圣子表示希望能够在3月25日前就这个问题做出最后的决定。3月25日是奥运火炬传递活动从日本北部开始的日子。

国际奥林匹克委员会主席Thomas Bach表示,东京奥运会面临困难的选择,需要关注和确保最基本和最重要的事情、这就是奥运比赛。

目前的估计数字是,会有1万1千名奥运选手和4400名残奥选手,上万名教练员、裁判员、媒体人员、赞助者、重要人士出席东京奥运会。

RCI with Stephen Wade · The Associated Press、CBC News

