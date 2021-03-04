魁北克省宣布即将放松一些地区的限制措施。 (Ryan Remiorz/The Canadian Press)

魁北克省放松对一些地区的限制，但卫生专家们说太快

作者 黎黎 |
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发表 2021年3月4日（星期四）15:16

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在魁北克省长弗朗索瓦·莱格特（François Legault）于周三（3月3日）宣布春假后将放宽对一些地区的卫生限制后，有公共卫生专家表示，魁北克省政府的这一决定过于仓促。

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魁省春假是每年 3 月的第一个星期。

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魁省政府决定，在春假后，将把魁北克市 （Quebec City ）、 Eastern Townships、Mauricie-et-Centre-du-Québec、Chaudières-Appalaches 地区的限制级别从红色区域降级为橙色区域。

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这意味着，从 3 月 8 日起，在这些地区，健身房、演出场馆将可以重新开放，宗教礼拜场所一次最多可容纳 100人，餐馆也将可以在餐馆内接待客人。

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魁省橙色区的演出场所将从 3 月 8 日起重新开放。(Christopher Katsarov/The Canadian Press)

上述地区的小学生将不再必须戴医用口罩，但宵禁仍将维持，不过将从晚上 21:30 开始。

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这还意味着，从 3 月 8 日开始，魁北克省大约 40％的居民将处在橙色区域中。

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蒙特利尔大学医院中心的传染病学专家塞西尔·特兰布莱（Cécile Tremblay）医生对省政府的决定表示质疑。

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她说：

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我更希望看到春假后至少等上一周政府再做决定，因为那时才能看到春假对魁北克各地的病例增加有什么影响。

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我们都知道蒙特利尔人会在春假时去其他地区，一般要到两周后才能知道结果。

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（CBC）

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