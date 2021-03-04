CBC评论：政府的疫情救助是否发得太多，太快，有些家庭收入超过疫情前

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加拿大广播公司网站星期三刊登深度分析性报道，题为“太多太快吗？疫情补贴的政治分析”。

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加拿大的新冠疫情持续一年多来。联邦政府出台了一系列救助措施，给与个人和企业财政支持。这些措施受到一些赞扬，但报道说，现在也有质疑的声音。

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疫情之中，没有政治对手能反对自由党这些救助措施，是否今后会带来政治辩论也有待观察。但周一加拿大统计局发布的一份报告表明，联邦政府的各种补贴计划发放的资金使一些家庭的收入甚至超过疫情之前。

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统计局的报告说，尽管在疫情封闭期间许多家庭确实经历了工资和薪资的大幅下降，但联邦政府的COVID-19补贴数额“远远超过了这些损失”。例如，中等收入家庭领取的补贴比损失多了约2500美元。年轻和中年家庭获得的收益更高，比疫情前多出约3,000加元。

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统计局的数据显示，在疫情开始后的2020年4月至6月，上一年可支配收入不到26,500美元的家庭收入增长了33.6％。对于2019年可支配收入超过64,900美元的家庭，2020年第二季度可支配收入的增长估计为7.1％。

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威尔弗里德·劳里尔大学经济学教授塔米·席勒（Tammy Schirle）指出，处于最底层的五分之一人口在大流行开始之前没有收入或收入很低，因此也不会因疫情损失收入，所以他们获得的补贴超过了所遭受的损失。

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截至2020年10月3日，联邦政府已通过加拿大紧急救济金支付了816亿加元，该款项每月向因COVID-19封锁而失业的人员提供2,000加元。除CERB之外，联邦政府还提供了许多其他支持，包括新的学生福利（约30亿加元）和针对“弱势加拿大人”的一系列措施（约149亿加元）。

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而这些钱去了哪呢？帝国商业银行上周五发布的一份报告指出，疫情期间加拿大家庭的现金储蓄增加了1000亿加元。

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虽然需要更多分析才能充分了解去年政府补贴的分布和影响，但现在的基本事实是，补贴的数额超过了收入损失的数额。而且政府的财政赤字急剧增加。仅这一财政年度的前9个月， 就增加了2482亿加元。

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卡尔加里大学公共政策学院研究员、财政部前分析师约翰·莱斯特（John Lester）去年12月就提出，政府应该尽快解决“过度补偿”问题。

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而副总理兼财政部长弗里兰德在去年秋季的经济预期中说，可支配收入和储蓄的增加可以在经济重新开放后，刺激经济的增长。但有经济学家担心会导致通货膨胀。

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RCI with CBC, Aaron Wherry

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