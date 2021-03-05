加拿大在陆路边境增设新冠病毒检测站

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加拿大联邦政府在11个边境入境口岸设置了COVID-19病毒监测站，不属于必要领域工作人员的入境者都必须经过新冠病毒检测取样后才能被准许入境加拿大。

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根据加拿大联邦政府的防疫规定，这些不属于必要领域工作人员的入境者还必须提供在入境前72小时内新冠病毒检测阴性的证明文件，并在入境后遵守隔离防疫14天的要求。

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加拿大和美国主要的边界大桥、温莎市与底特律市交界的Ambassador Bridge的管理人员Randy Spader说，新COVID-19病毒检测政策实施以来运行顺利，货柜车免检通过，公共卫生局新冠病毒检测取样站前停下的车辆屈指可数。

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加拿大联邦政府上个月开始在加美边境的5个入境关口设置了COVID-19病毒检测站，从星期四开始在另外11个加美边境入境口岸设置的新冠病毒检测取样站也开始运行。这11个新增新冠病毒检测站是：

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Ambassador Bridge, Windsor, Ont.

The Peace Bridge in Fort Erie, Ont.

The Windsor-Detroit Tunnel

Blue Water Bridge in Sarnia, Ont.

Pacific Highway in B.C.

Niagara Falls Rainbow Bridge

Thousand Islands Bridge in Lansdowne, Ont.

St-Armand/Philipsburg, Que.

Huntingdon, B.C.

Emerson, Man.

Stanstead, Que.

RCI with CBC News

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