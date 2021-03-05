加拿大政府可能出台90亿加元民航救市方案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

代表着加拿大民航业雇员中约1万5千员工的Unifor工会主席Jerry Dias说，加拿大联邦政府与民航业谈判的民航业救市方案已经进入最后阶段，联邦政府可能愿意拿出90亿加元的资金救助在COVID-19病毒肺炎疫情下受到沉重打击的加拿大民航业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jerry Dias说，目前谈判的难点之一是联邦政府担保的低息贷款的钱数和利息率。联邦政府原来同意的贷款数量是70亿加元、归还期限十年、利率1%，现在谈判的目标可能是90亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有消息说，虽然加拿大各民航公司都要求联邦政府提供财政救助，但加拿大第二大民航公司西捷航空要求联邦政府把重点放在如何帮助加拿大民航业安全地重开国内航线方面，比如普及登机前的新冠病毒快速检测措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西捷公司认为，与得到政府的财政救助相比，给民航业松绑的政策和措施对重新启动加拿大民航业更加重要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ashley Burke · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada