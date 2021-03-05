加拿大新不伦瑞克省打疫苗把年轻人排在 60 岁人群之前

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加拿大新不伦瑞克省 （New Brunswick）目前正在为 85 岁以上的人群接种新冠疫苗，之后将轮到 70 至 84 岁的人群接种。

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然而，再接下去的一组则是 16 至 24 岁的群体，这些年轻人定于 6 月开始接种，排在了 60 – 69岁人群之前，60 – 69岁的人可能要到 7 月份才能接种。

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两种观点

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根据美国疾病预防控制中心的数据，如果感染了 COVID-19， 50 至 64 岁的人住院的机率是 7 至 17 岁群体的 25 倍之多。

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保罗·克拉维特（Paul Clavette）是新不伦瑞克省的一位退休医生，他说：

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政府的目标是降低疾病的严重程度，减少住院和死亡人数，把年轻人放在老年人之前，从医学角度来说，我觉得这个决定没有道理。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但蒙特利尔大学 （l’Université de Montréal）公共卫生学院的流行病学家 Nimâ Machouf 说，一切都取决于疫苗策略。

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她认为：

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这也是一种防御性策略，因为年轻人是携带这种病毒的最大人群，是高传染人群，先给年轻人接种疫苗可以预防或减少病毒的传播。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

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