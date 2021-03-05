加拿大说实践数据支持延长两针疫苗注射间隔

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加拿大国家疫苗顾问委员会Canada’s National Advisory Committee on Immunization (NACI)对COVID-19病毒肺炎疫苗注射间隔问题的最新建议是，应该把两针新冠病毒疫苗的注射间隔延长到4个月、以便在目前疫苗供应量有限的情况下抢先给尽可能多的加拿大人注射第一针新冠疫苗。

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比如，辉瑞与BioNTech研制的COVID-19病毒疫苗的厂商建议两针注射间隔是3个星期，而根据加拿大国家疫苗顾问委员会的最新建议，辉瑞疫苗的两针间隔可以延长到4个月。

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而在此之前，加拿大国家疫苗顾问委员会公布的COVID-19病毒疫苗注射间隔指导方针是，辉瑞疫苗3个星期、莫德纳疫苗4个星期、牛津阿斯利康疫苗是12个星期。

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加拿大国家疫苗顾问委员会指出，虽然新冠病毒疫苗开始注射以来累计的时间还没有到4个月、还没有积累下4个月的资料和数据，但从现实世界获得的两个月左右的资料和观察结果显示，注射过新冠疫苗的人口群体对COVID-19病毒有很高的抵抗能力，所以在接种第二针新冠病毒疫苗前可以等待4个月的时间以尽可能快的扩大第一针COVID-19病毒疫苗的接种范围。

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加拿大国家疫苗顾问委员会制定的疫苗注射间隔最新指导方针的依据主要来自对辉瑞疫苗和莫德纳疫苗注射后产生保护效果的临床试验结果，和对魁北克省、不列颠哥伦比亚省、爱尔兰、英国和美国接种第一针新冠疫苗后产生保护能力的数据。

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此外，加拿大卫生部降低了对辉瑞新冠病毒疫苗储存温度的限制要求，从原来规定的零下60到零下80摄氏度放松到零下15至25摄氏度，但必须在两个星期之内使用。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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