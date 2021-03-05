快讯：加拿大卫生部批准第四种新冠疫苗“强生&强生”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五早上，加拿大公共卫生官员莎玛（Dr. Supriya Sharma）在记者会上宣布，卫生部批准了Janssen Biotech公司研发生产的“强生&强生”（Johnson &Johnson）新冠疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生官员在记者会上，介绍说，所有资料数据都显示，强生&强生新冠疫苗的安全有效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该疫苗在三大洲的试验显示，一剂疫苗的有效率为66%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是加拿大批准的第四种新冠疫苗。而且，比起其他疫苗，强生&强生的优势在于，只需要注射一针，而且能够在普通冰箱温度下储存三个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对加拿大偏远地区来说，绝对是个好消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府已经预定了1000万支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前卫生部的建议是，18岁的成年人都可以注射。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

之前，加拿大已经批准了辉瑞疫苗、麦德纳疫苗、和两种阿斯利康疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，根据加拿大广播公司的统计，至少5.8%的加拿大人接种了第一支疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada