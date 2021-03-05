疫情导致多伦多旅游业一年亏损超过 80 亿加元

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根据多伦多旅游局的一项最新分析，由于疫情导致游客减少，一年内给多伦多旅游业造成了 83.5 亿加元的损失，如果把大多伦多地区包括在内，这一损失将超过140 亿加元。

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多伦多旅游局表示，过去 12 个月来，疫情对旅游业和酒店业的打击是灾难性的。

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旅游业对大多伦多的经济有着重要作用，根据多伦多旅游局的数据，2018年，多伦多市迎接了 2750 万名游客，创造了 103 亿加元的收入，2019 年旅游业也创造了超过 100 亿加元的收入，另外，当地有 70000 人在旅游业工作。

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根据上述报告，受影响最大的是商店、餐馆和酒店。

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大量国际会议被取消

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另外，过去一年内，多伦多取消了 463 项活动，其中主要是国际会议。

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多伦多旅游局估计，仅这些活动的取消就使多伦多地区减少了 380,217 名游客，损失为 8.33亿加元。

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（Radio-Canada）

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