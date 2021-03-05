Audience members wear protective face masks during a performance of Israeli musician Ivri Lider at a soccer stadium in Tel Aviv, Friday, March. 5, 2021. All guests were required to show "green passport" proof of receiving a COVID-19 vaccination or full recovery from the virus. (AP Photo/Oded Balilty)

观众在以色列音乐家艾弗瑞·莱德尔在特拉维夫足球场的表演中戴着防护口罩

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年3月5日（星期五）14:59

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2021年3月5日，观众在以色列音乐家艾弗瑞·莱德尔在特拉维夫足球场的表演中戴着防护口罩。所有客人都被要求出示“绿色护照”证明，证明他们接种了新冠肺炎疫苗或已经完全从病毒中康复。(AP Photo/Oded Balilty)

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