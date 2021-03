美国前总统特朗普的YouTube账号将会被“复活”，YouTube的CEO说

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国前总统特朗普的YouTube账户在被封2月之后将会被重新开放,进入公众视野,但条件是“引发暴力的可能性已经减少”。

这个表述是YouTube的CEO 苏珊·沃西基(Susan Wojcicki)在大西洋理事会(Atlantic Council)的一个视频论坛中提到的。

在1月6日华盛顿发生的暴力冲击美国国会的严重事件后,YouTube以特朗普言论引发暴力为理由,和推特、Facebook、Snapchat等社交媒体一起封禁了其平台账号。

沃西基表示,“由于存在煽动暴力的风险,该频道仍处于暂停状态。” 她说,“鉴于国会警察对可能发生的袭击发出的警告,我认为暴力风险仍然存在。”

但是随后她又说,YouTube将会取消频道的暂停措施。

在所有对特朗普的频道和账号采取封禁措施的社交媒体中,Snapchat和推特已经表示将永久封禁。而Facebook还在继续审核以决定是否允许特朗普在其属下平台Facebook和Instagram继续发表言论。

苏珊·沃西基说,如果特朗普的账号在90天内再违反Youtube的政策两次,它将会被永久封禁。

LIVE—A #ACFrontPage event with @YouTube CEO @SusanWojcicki on #disinformation and internet policy https://t.co/leDqJi1KoO

— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) March 4, 2021