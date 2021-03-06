美国前总统特朗普的YouTube账号将会被“复活”，YouTube的CEO说

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国前总统特朗普的YouTube账户在被封2月之后将会被重新开放，进入公众视野，但条件是“引发暴力的可能性已经减少”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个表述是YouTube的CEO 苏珊·沃西基(Susan Wojcicki)在大西洋理事会（Atlantic Council）的一个视频论坛中提到的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在1月6日华盛顿发生的暴力冲击美国国会的严重事件后，YouTube以特朗普言论引发暴力为理由，和推特、Facebook、Snapchat等社交媒体一起封禁了其平台账号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃西基表示，“由于存在煽动暴力的风险，该频道仍处于暂停状态。” 她说，“鉴于国会警察对可能发生的袭击发出的警告，我认为暴力风险仍然存在。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是随后她又说，YouTube将会取消频道的暂停措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在所有对特朗普的频道和账号采取封禁措施的社交媒体中，Snapchat和推特已经表示将永久封禁。而Facebook还在继续审核以决定是否允许特朗普在其属下平台Facebook和Instagram继续发表言论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏珊·沃西基说，如果特朗普的账号在90天内再违反Youtube的政策两次，它将会被永久封禁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada