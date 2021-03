国际组织“自由之家”公布最新世界各国自由度指数

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总部设在美国的非政府组织“自由之家”(Freedom House)上周公布了2021年全球自由度报告(Freedom in the World in 2021) 。该组织在新闻稿中说,从全球范围看,世界各国政治权利和公民自由的总体水平在2020年出现连续第15年的下降。

这份报告题为《2021年的世界自由:民主正受到围攻》,对全球195个独立国家2020年的自由程度做出了详细评估, 并按得分归为3类:高度自由国家、部分自由国家和非自由国家。

从总体情况看,有73个国家/地区的自由得分呈现下降,这些国家/地区占全球人口的75%。受影响的不仅包括中国、白俄罗斯和委内瑞拉等威权国家,还包括美国和印度等陷入困境的民主国家。

全球现在有54个非自由国家,占世界人口的38%。生活在自由国家中的人口不到20%,这是自1995年以来的最小比例。

报告指出,有39个国家和地区在2020年发生了大规模的民主抗议活动。其中,有23个国家(占近60%)因此得分下降。

在白俄罗斯和香港,大规模的民主抗议活动遭到了政府的残酷镇压,这些政府在很大程度上无视国际批评。莫斯科为白俄罗斯的政权提供了支持,北京推动了香港的镇压。

仍然属于自由国家的美国在2020年的得分再次下降3点,只得83分,在过去十年来总共下降了11点。

报告为各个国家和地区自由程度打分时, 主要是从两个方面, 即民众获得政治权利和公民自由的机会。包括从投票权到法律面前的平等,言论自由, 网络自由,以及国家对个人自由方面的限制及影响等。

从全球的总体情况看,有73个国家总体得分下降,只有28个得分上升。

加拿大获98分,得分超过90分的国家还有:

100分:芬兰、挪威、瑞典

99分,新西兰

98分:荷兰、乌拉圭、加拿大

97分:丹麦、卢森堡、澳大利亚

96分:比利时、瑞士、日本、葡萄牙

95分:斯洛文尼亚、巴巴多斯

94分:德国、冰岛、台湾、塞浦路斯

93分:英国、奥地利、多米尼加、安道尔

92分,帕劳

90分:法国、马耳他、 意大利、西班牙。

中国9分, 其它得分低于20的非自由国家有:

刚果20分,

埃及18分,

阿联酋、苏丹、乍得17分,

伊朗、喀麦隆16分,

布隆迪、委内瑞拉14分,

古巴、老挝13分,

巴林12分,

也门11分,

阿塞拜疆10分,

中国、利比亚、中非共和国9分,

索马里、沙特阿拉伯7分

北韩3分

厄立特里亚、 南苏丹2分,

叙利亚1分。

原来的和现在的社会主义国家

从报告中可以看到一种非常明显的现象:以前曾是社会主义制度的国家正在向两个方向发展。有些正在大步走向自由的方向, 如智利93分,捷克91分,波兰82分,阿尔巴尼亚66分, 乌克兰60分;但另一些仍未摆脱集权的阴影: 俄罗斯(20)、白俄罗斯、乌茨别克斯坦(11分)塔吉克斯坦8分,克里米亚(地区)7分,北韩3分,土库曼斯坦甚至是2分,都没有进步。

中国所得的9分是政治权利负2分, 加上公民自由11分的结果。报告指出,中国是世界上人口最多的独裁国家,其独裁的恶劣影响已经扩展至香港,致使香港的自由度大幅下降至52分。报告指出, 去年爆发的新冠疫情为中国政府加速通过手机应用程序追踪、检测与控制民众行为提供了充分的理由。北京还惩罚吹哨人与公民记者,加大在全球的政治审查,以应对因掩盖最初病毒爆发而造成的严重后果。在新冠疫情大流行期间,它还对其它民主国家的国内政治增加干预,甚至还有跨国侵犯人权的行为。

“自由之家”研究与分析副总裁莎拉·普鲁奇(Sarah Repucci)是报告的主笔之一, 她表示:“今年的调查结果清楚表明,我们尚未遏制专制潮流。如果我们要扭转十五年来不断下降的局面,并建设一个更加自由与和平的世界,民主政府必须相互团结,并与民主倡导者和人权捍卫者一起, 认识到更加紧迫的环境, 努力开展工作”。

