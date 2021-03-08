国际组织“自由之家”公布最新世界各国自由度指数

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总部设在美国的非政府组织“自由之家”（Freedom House）上周公布了2021年全球自由度报告（Freedom in the World in 2021) 。该组织在新闻稿中说，从全球范围看，世界各国政治权利和公民自由的总体水平在2020年出现连续第15年的下降。

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这份报告题为《2021年的世界自由：民主正受到围攻》，对全球195个独立国家2020年的自由程度做出了详细评估， 并按得分归为3类：高度自由国家、部分自由国家和非自由国家。

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从总体情况看，有73个国家/地区的自由得分呈现下降，这些国家/地区占全球人口的75％。受影响的不仅包括中国、白俄罗斯和委内瑞拉等威权国家，还包括美国和印度等陷入困境的民主国家。

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全球现在有54个非自由国家，占世界人口的38％。生活在自由国家中的人口不到20%，这是自1995年以来的最小比例。

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报告指出，有39个国家和地区在2020年发生了大规模的民主抗议活动。其中，有23个国家（占近60％）因此得分下降。

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在白俄罗斯和香港，大规模的民主抗议活动遭到了政府的残酷镇压，这些政府在很大程度上无视国际批评。莫斯科为白俄罗斯的政权提供了支持，北京推动了香港的镇压。

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仍然属于自由国家的美国在2020年的得分再次下降3点，只得83分，在过去十年来总共下降了11点。

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报告为各个国家和地区自由程度打分时， 主要是从两个方面， 即民众获得政治权利和公民自由的机会。包括从投票权到法律面前的平等，言论自由， 网络自由，以及国家对个人自由方面的限制及影响等。

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从全球的总体情况看，有73个国家总体得分下降，只有28个得分上升。

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加拿大获98分，得分超过90分的国家还有：

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100分：芬兰、挪威、瑞典

99分，新西兰

98分：荷兰、乌拉圭、加拿大

97分：丹麦、卢森堡、澳大利亚

96分：比利时、瑞士、日本、葡萄牙

95分：斯洛文尼亚、巴巴多斯

94分：德国、冰岛、台湾、塞浦路斯

93分：英国、奥地利、多米尼加、安道尔

92分，帕劳

90分：法国、马耳他、 意大利、西班牙。

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中国9分， 其它得分低于20的非自由国家有：

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刚果20分，

埃及18分，

阿联酋、苏丹、乍得17分，

伊朗、喀麦隆16分，

布隆迪、委内瑞拉14分，

古巴、老挝13分，

巴林12分，

也门11分，

阿塞拜疆10分，

中国、利比亚、中非共和国9分，

索马里、沙特阿拉伯7分

北韩3分

厄立特里亚、 南苏丹2分，

叙利亚1分。

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原来的和现在的社会主义国家

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从报告中可以看到一种非常明显的现象：以前曾是社会主义制度的国家正在向两个方向发展。有些正在大步走向自由的方向， 如智利93分，捷克91分，波兰82分，阿尔巴尼亚66分， 乌克兰60分；但另一些仍未摆脱集权的阴影： 俄罗斯（20）、白俄罗斯、乌茨别克斯坦（11分）塔吉克斯坦8分，克里米亚（地区）7分，北韩3分，土库曼斯坦甚至是2分，都没有进步。

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中国所得的9分是政治权利负2分， 加上公民自由11分的结果。报告指出，中国是世界上人口最多的独裁国家，其独裁的恶劣影响已经扩展至香港，致使香港的自由度大幅下降至52分。报告指出， 去年爆发的新冠疫情为中国政府加速通过手机应用程序追踪、检测与控制民众行为提供了充分的理由。北京还惩罚吹哨人与公民记者，加大在全球的政治审查，以应对因掩盖最初病毒爆发而造成的严重后果。在新冠疫情大流行期间，它还对其它民主国家的国内政治增加干预，甚至还有跨国侵犯人权的行为。

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“自由之家”研究与分析副总裁莎拉·普鲁奇（Sarah Repucci）是报告的主笔之一， 她表示：“今年的调查结果清楚表明，我们尚未遏制专制潮流。如果我们要扭转十五年来不断下降的局面，并建设一个更加自由与和平的世界，民主政府必须相互团结，并与民主倡导者和人权捍卫者一起， 认识到更加紧迫的环境， 努力开展工作”。

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