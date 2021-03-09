加拿大已批准 4 种疫苗，专家呼吁人们不要挑挑拣拣

到目前为止，加拿大卫生部已经批准了四种新冠疫苗，医学专家们说，加拿大人不应该在疫苗上挑挑拣拣，推迟接种。
安大略省 COVID-19 科学咨询组的主任 Peter Juni 医生说，如果人们开始过于挑剔，则将会推迟加拿大对疫情的最终控制。
疫苗效率不同
上周五（3月5日），加拿大卫生部批准使用强生公司 （Johnson & Johnson） 的 COVID-19 疫苗，这种疫苗只需注射一次。
这是加拿大批准使用的第四种疫苗，在此之前，辉瑞 – BioNTech （Pfizer-BioNTech）、 Moderna 和阿斯利康-牛津 （ AstraZeneca-Oxford） 的疫苗已经获得了批准。
每种疫苗的效率不同，辉瑞-BioNtech 和 Moderna 均被加拿大卫生部确定具有 95％ 左右的功效，阿斯利康-牛津疫苗的有效率为 62％，强生公司疫苗的有效率为 66.9％。
早打为妙
安大略省密西沙加市的传染病专家 Sumon Chakrabarti 医生说，尽管功效不同，但试验表明，无论哪种疫苗，接种了的人若被感染，病情很轻。
汉密尔顿圣约瑟夫医疗保健所中心（St. Joseph’s Healthcare Hamilton）的传染病医生 Zain Chagla也表示，在大规模接种疫苗的行动中，有关疫苗效率的辩论是难以避免的。
但是，挑挑拣拣、要等最好疫苗的风险太大，现在能有 60％ 、 70％ 的免疫力，总比零要好。
他给人们的建议是：
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（CBC）
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