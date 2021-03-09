加拿大 P.E.I. 旅游业希望政府把工资补贴维持到秋季

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加拿大爱德华王子岛省（ P.E.I） 的旅游业协会 （The Tourism Industry Association of P.E.I.） 对联邦政府最近宣布的把紧急工资补贴和紧急租金补贴延长到 6 月 5 日的决定表示欢迎，但希望看到政府能把工资补贴进一步延续到今年秋季。

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P.E.I 旅游协会的首席执行官 Corryn Clemence 说，COVID-19 对旅游业造成了沉重打击，如果联邦政府能尽快宣布进一步延长工资补贴，将有利于旅游业的商家企业进行规划。

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她表示，目前旅游业存在许多不确定因素，尽早宣布延长补贴会有助于运营商做出一些重要决定。

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她说：

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我们需要尽早获得通知，因为我们需要时间计划，在旅游业重启前安排人员和进行培训。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦官员表示，政府将继续评估自己的支持措施，以确保加拿大各地的公司企业都获得所需要的支持。

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联邦官员还说，渥太华将继续为 PEI 的岛民们和企业提供服务，在复苏的过程当中也将继续提供支持。

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（CBC）

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