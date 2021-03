疫情下安省医疗工作者仍苦于防护用品短缺

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最大省份安大略省三个主要工会组织说,在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加拿大一年之后,安大略省不少医护人员仍然苦于缺乏防疫保护用品的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工会组织Unifor、 Service Employees International Union的医疗行业分会、Canadian Union of Public Employees,在3月8日掀起了”Respect Us. Protect Us. Pay Us”尊重、保护医疗行业工作人员并为他们提高薪酬的宣传活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

选择三八妇女节开始上述宣传活动是因为加拿大医疗卫生行业的员工以女性为主体。保护医疗卫生行业工作人员的权益有助于保护妇女权益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这三大工会组织除了要求加拿大联邦政府和安大略省政府为医护人员和辅助人员提供足够的防疫保护用品之外,还呼吁政府有关部门立即采取行动、确保在医疗卫生系统工作的所有辅助性工作人员的小时工资被提升到至少25加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省卫生厅发言人表示,自COVID-19病毒肺炎疫情以来,安大略省政府已经花了11亿加元为医疗卫生领域的工作人员提供防疫保护用品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada