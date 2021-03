经合组织：全球经济反弹超过预期，今年将增长 5.5%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

经合组织的一项最新预测说,世界经济正在以比预期更快的速度反弹,这在一定程度上要归功于冠状病毒疫苗的成功,以及美国的经济刺激措施,但是,经济的改善将是不平衡的,因国而异,而且失业仍然是一个大问题。

今年全球经济将增长 5.5%

星期二( 3 月 9 日),经济合作与发展组织(The Organization for Economic Cooperation and Development , OECD)在最新报告中提升了对今年全球 GDP 增长的预测,经合组织的预测是,今年全球经济将增长 5.5%,2022 年增长 4%。

这高于该机构在去年 12 月份做出的预测,当时经合组织预期 2021 年全球经济增长4.2%,2022 年增长3.7%。

今年中旬经济产出将超过疫情前

新冠疫情使世界经济陷入危机,经合组织现在预计,到今年中旬,全球的经济产出将会超过疫情前的水准。

但是,经合组织警告说,在经济反弹上,各国将不一样,预计中国和美国的经济增长会更快,而其他一些地区预计将继续挣扎到 2022 年底。

美国强劲反弹有利于加拿大

总部位于巴黎的经合组织同时表示,美国经济反弹对加拿大有好处,加拿大今年可能将从美国的快速经济反弹中受益。

经合组织的报告说,预计加拿大的经济今年将增长 4.7%,而美国预计将增长 6.5%。

该组织表示,美国强有力的财政支持政策,也将对其他经济体带来好处,尤其是对其邻国 – 加拿大和墨西哥产生有益的溢出效应。

相比之下, 欧洲在经济反弹的道路上将是 “渐进式”的,经合组织略微降低了对法国和意大利在 2021 年的经济增长预测。

需要更多疫苗

经济合作与发展组织 (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 的首席经济学家劳伦斯·布恩 (Laurence Boone) 说,世界上有很多钱可用来消费,但在普遍接种了疫苗之前,人们不能花这些钱。

与此同时,经济合作与发展组织警告说,变异病毒以及疫苗接种太慢可能会继续威胁公司企业和工作就业的改善。

该报告说:

政策的重中之重应该是确保把所有必要的资源用于在世界范围内尽快生产和接种疫苗,以挽救生命,保证收入,遏制各种卫生限制措施带来的不利影响。

(AP,CBC)

