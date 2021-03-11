加拿大中央银行维持低利率和量化宽松政策

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加拿大中央银行星期三宣布保持0.25%的利息率不变，从而继续维持加拿大历史上超低的利息率。

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加拿大中央银行还重复了今年年初的承诺，这就是在今后两年内会继续维持这史上超低的低利率水平。

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加拿大中央银行在去年三月新冠病毒肺炎疫情开始在加拿大泛滥后，采取连续下调利率的措施以挽救快速熄火的加拿大经济，在几个星期内把加拿大央行利率水平降低了1.5个百分点。

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加拿大中央银行星期三还表示，为了帮助COVID-19病毒肺炎疫情下许多停摆的经济行业或受到防疫政策限制而无法正常运转的经济行业，加拿大中央银行表示将继续实行量化宽松、放松银根的刺激政策。

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所谓量化宽松政策是指加拿大中央银行在公开市场上买入债券，这一举措会起到压低金融市场利率和增加货币供应的双重作用。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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