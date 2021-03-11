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2021年3月10日，星期三，加拿大彼得伯勒卫生部门的家庭医生里克·比内特医生在巴克霍恩附近的原住民社区中心为安尼希纳贝克原住民警察贾斯汀·泰勒注射新冠肺炎疫苗。THE CANADIAN PRESS/Fred Thornhill

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