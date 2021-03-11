新烟碱类杀虫剂严重危害在土壤中居住的蜂类

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大圭尔夫大学（University of Guelph）的一项研究显示，经过新烟碱类杀虫剂（neonicotinoid insecticide, or neonics）处理的种子及土壤会对在土壤中居住的蜂类产生巨大危害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新烟碱类杀虫剂的工作原理是该化学物质与昆虫神经系统中的乙酰胆碱受体结合后造成有害农作物的昆虫过度兴奋致死，但不幸的是，一旦接触了该类农药的蜜蜂和大黄蜂以及其它一些为植物授粉的蜂类也会遭殃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以往所做的新烟碱类杀虫剂对蜂类危害的研究主要侧重于蜜蜂和大黄蜂，圭尔夫大学的雷恩教授（Nigel Raine）和他的研究生陈苏珊（Susan Chan 译音）在过去三年中的研究对象则是居住在土壤中的蜂类。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雷恩教授说，以往卫生局的农药审核官员只关注新烟碱类农药对蜜蜂的危害，但蜜蜂仅仅是蜂类的一部分，而且并不是所有蜂类都如同蜜蜂那样群体居住在我们习惯以为的蜂巢中，目前总数约20,000种蜂类中，在土壤中居住的蜂类占到了其中的70 -75%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雷恩教授的研究室在南瓜实验棚里分别对三种新烟碱类农药的应用进行了测试，其一是施入土壤中，其二是用来处理种子，其三是在南瓜苗长出5片叶子后对全株植物进行喷洒；此外还有对照组的南瓜实验棚，完全不用新烟碱类农药。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在南瓜苗开始开花时，他们将上述的所有实验棚都放入了8只土壤居住蜂，实验遵循双盲原则，实验员并不知道哪个棚子是施用了农药的，但他们很快就分辨得出哪个是施用了农药的，因为施用了新烟碱类农药的实验棚里的蜂很快就表现出问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果显示，对土壤居住蜂影响最坏的是在土壤里施放农药，在三年的实验中，这一实验棚中，蜂的筑巢率比完全没有施用新烟碱农药的对照组低了85%，采集花粉率也低了至少五倍，并且他们的生育率比对照组低89%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈苏珊表示他们的研究结果将会鼓励和促动加拿大农场主做出正确的选择，她认为农场主以往没有获得过这样有说服力的实验信息。她同时也希望这一研究结果将对加拿大卫生局的审核官员产生足够的影响，陈苏珊认为过去加拿大卫生局的审核官员没有对土壤居住蜂所面临的灾难有足够的认识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们的这一研究论文发表在最近出刊的科学报告杂志The Journal Scientific Reports上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去一些年中，科学界及环保团体的研究和呼吁使得许多国家对新烟碱类杀虫剂对蜜蜂和大黄蜂的危害予以重视，欧盟在2013宣布禁止使用部分新烟碱杀虫剂两年，并在2018年禁止在户外使用三种最常用的新烟碱杀虫剂（thiamethoxam, clothianidin and imidacloprid），美国的一些州也对新烟碱类杀虫剂的使用有所限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生局属下的农药审核部门Pest Management Regulatory Agency 自从2014年以来开始对上述三种最常用的新烟碱杀虫剂进行评估，加拿大卫生局发言人Legault-Thivierge表示，他们已经限制了新烟碱类农药施入土壤的做法，但目前还没有对种子处理做出限制，他们目前在对圭尔夫大学的这一研究结果进行审核。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada