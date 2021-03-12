加拿大2月失业率降到 8.2%，为疫情爆发以来最低水平

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加拿大统计局星期五 （3月12日）表示，加拿大在 2 月份增加了 259,000 个工作职位，补回了前两个月因加严限制而失去的大部分工作。

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失业率降到疫情爆发来最低

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加拿大的失业率从 1 月 的 9.4％ 降至 2 月的 8.2％，这是自 2020 年 3 月 COVID-19 疫情在加拿大大爆发以来最低的失业水平。

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加拿大广播公司报道说，今年 2 月的就业增长是自去年 9 月以来增幅最大的，轻松超过了分析家们的预期，分析家们原来预测加拿大今年 2 月会新增 75,000 个新工作， 失业率应该为 9.2％。

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不过，与 12 个月前相比，加拿大有工作的人数仍然少了 599,000人。

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加拿大人的储蓄和净资产在快速增加

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道明证券 （TD Securities）加拿大首席策略师安德鲁·开尔文（Andrew Kelvin）说：

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这是一组非常积极的数字，表明整体经济将更快复苏。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

理查森财富（Richardson Wealth）的投资顾问加雷斯（Gareth Watson）表示，令人鼓舞的是，加拿大遭遇了最严重的经济衰退之一，但仍在创造就业机会。

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加拿大统计局还报告说，加拿大人的个人储蓄和净资产都在继续以比疫情前快得多的速度增加。

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（CBC）

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