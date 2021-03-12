春假来了, BC 省放宽对户外聚会的人数限制

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在实行了近 4 个月的限制后，加拿大不列颠哥伦比亚省 （BC）的卫生官员宣布，现在允许户外聚会的人数最多达到 10 人。

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BC 省卫生官邦妮·亨利 （Bonnie Henry）医生说，虽然放宽了对室外聚会的限制，但省政府继续维持对室内聚会的人数限制，以及对餐馆、酒吧、零售店和其他公共场所的限制规定。

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BC省春假

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加拿大的春假时间每个省不完全一样, 魁北克省是 3 月第一周, 安大略省今年决定把春假推迟到 4 月份, 但 BC 省维持春假时间不变, BC 省公立学校将在 3 月 13 日至 28 日之间放春假。

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对于新宣布的放宽户外聚会限制, BC 省卫生官邦妮·亨利 （Bonnie Henry）医生说：

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这意味着您的孩子可以在 3 月春假期间跟朋友们一起玩，但应该是同样的朋友。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 您也可以在户外与朋友见面，喝咖啡，聊天，联系，或者与祖父母一起在公园野餐。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亨利医生补充道，在户外见面时, 保持距离仍然很重要。她说:

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最多可以 10 个人一起在外面共度时光，但应该是相同的人，而且人数越少越好。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

邦妮·亨利医生表示，尽管最近的住院人数趋于平稳，与新冠相关的死亡人数明显减少，但近几周来, BC 省的 7 天平均病例数有所增加。

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(CBC)

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