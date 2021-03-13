加拿大“地方新闻倡议”将继续支持社区新闻项目

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3月9日，加拿大新闻媒体联盟，News Media Canada宣布他们已经和负责加拿大媒体和文化的加拿大文化遗产部达成协议，将继续作为加拿大“地方新闻倡议项目”（Local Journalism Initiative）的执行方。

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“地方新闻倡议项目”是加拿大政府出资的一个5年期限的地方媒体资助项目。目前已经执行了两年，加拿大新闻媒体联盟将继续负责今后3年的运行。其资助主要用于帮助缺乏资金又具有意义的地方新闻项目。

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在全球传统媒体不景气的大背景下，地方媒体，尤其是一些地方报纸在网络新闻的打击下难以为继。地方媒体，包括社区报纸、城镇报纸、曾经遍布加拿大全国，这些媒体网络也是社区民生和民主制度的一个个重要支点。

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加拿大新闻媒体联盟表示2021-2022年度的资助的申请将在本周末开放。资助申请项目需要明确的申请项目概念包括：

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缺乏新闻关注的社区

民生问题和报道覆盖的机构

需要资金的细节。人员、薪金、设备。

加拿大新闻媒体联盟，News Media Canada，成立于2016年，由加拿大报纸联盟 – Canadian Newspaper Association (CNA) 和加拿大社区报纸联盟 – Canadian Community Newspaper Association (CCNA)合并而来。

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加拿大新闻媒体联盟不仅仅是加拿大报纸行业的联合组织，现在也是为传统报纸行业利益奔走呼号的活动者和政府项目的推动者。

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