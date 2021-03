加拿大前总理哈珀：美中两国新冷战特点， 夹在之间的国家无法左右进程

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大上一任保守党总理斯蒂芬·哈珀(Stephen Harper)在上周五的一次国防研讨会上受邀发言,并与参会者互动。他认为,目前的世界秩序又重新回到了两个超级大国之间的冷战,但这次是由美国与前苏联改为美国和中国之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国防研讨会是由总部设在渥太华的加拿大研究所举办的,通常是每年在国际安全防务会议之前召开,今年是第89届,以视讯连线的方式举行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀从2006年起担任加拿大第22任总理长达9年,在2015年11月的大选中, 他领导的保守党被特鲁多领导的自由党击败, 之后退出政坛。他从2018年开始出任“国际民主联盟主席”。该联盟由63国家的7个各政党和团体组成,是一个持中间偏右立场的保守主义国际组织。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀在周五的国防会议上说,尽管像加拿大这样的中等国家也会参与到美中两个大国之间的竞争中,但由于缺乏经济和军事方面的影响力,无法对结果产生决定性作用。他说:“确实,像加拿大这样的中等大国可以发挥作用,也应该发挥作用。但这并不意味着,我们可以独立于两大巨头之外设置议程。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

俄罗斯现在降为“搅局者”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀说,第二次世界大战后,美国及其盟国与苏联及其卫星国进行了长时间的冷战。尽管俄罗斯今天在“战略上仍然很重要”,但它的经济在苏联解体后已相对较小,无法与当今的中国和美国平起平坐。这使它沦为世界秩序的最大破坏者”,其它的破坏者还有伊朗和朝鲜等流氓国家。“他们是黑客、破坏者、唯利是图”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀也谈到美中双方的力量消长。他说,尽管美国仍然是世界上的“主要力量”,但它作为主导或压倒性力量的时期正在消退。“而中国在多个领域都已成为美国的竞争对手,包括经济、安全,以及社会制度的竞争”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀还提到新冷战与以前的不同之处,例如现在围绕在两个超级大国周围的集团都没有像美国和苏联冷战时那样明确。还有另一种转折:“竞争虽然激烈且不断发展,但双方也有一定程度的相互依赖。而苏联和美国冷战期间没有这种依赖”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国的领导角色在减弱



哈珀提到自他2015年卸任加拿大总理以后出现的一个“巨大变化”是, 美国的自由世界传统领导作用正在减弱,其中的主要原因是美国前总统唐纳德·特朗普实行的孤立主义政策,成了“美国政治”的主流。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时,欧洲“也不再是国际和平与安全事务的积极参与者”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀认为,中国在过去几年里正变得更加咄咄逼人和“霸权主义”,并且在可预见的未来很可能会保持这种状态,无论其领导人是否会换人。如果中国的生活水平达到其所追求的西方先进国家程度,“就意味着,中国的庞大经济规模将是美国鼎盛时期的三倍。它不仅拥有威权主义的体制,而且还希望在世界范围内传播这种体制。而这才是不可掉以轻心的事情”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀说,亚太地区其它国家,例如印度,正试图跨越篱笆,进入超级大国之列。他们会在加强与中国经济关系的同时,加强与美国的安全合作关系,以求保护自己免受霸权野心的侵害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀也谈到加拿大应该采取的应对策略。他认为,挑战之一是如何阻止中国的国有企业控制加拿大的资源部门。他说保守党政府执政时就已开始采取措施防止这种情况发生。而现在,加拿大绝对不应允许华为或中兴等中国技术巨头参与核心数据和技术服务,包括5G无线网络的开发。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他特别提到此是因为,尽管加拿大所在的“五眼”联盟其它国家已经禁止华为参与5G网络,但现任加拿大自由党政府仍未作出最后决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀认为,中西方之间的“技术分歧”是不可避免的,因为两个社会对技术的应用有着截然不同的态度。他说,在西方国家,人们担心大型科技公司“侵犯隐私,监视民众,滥用个人数据”。而在中国,“整个国家的技术系统都是为此目的设计,并为政府服务的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI With CBC, and from Canadian Press

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada