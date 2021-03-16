“乔伊斯遭护士羞辱事件”重演：医疗机构中的原住民歧视令人担忧

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去年九月，37岁的原住民Atikamekw社区女性乔伊斯·埃查全（Joyce Echaquan)在魁北克Joliete的一间医院遭到护士的羞辱，骂她愚蠢，总是做出错误决定，还问她“如果你的孩子看到你这样会怎么想”。乔伊斯在脸书上直播了这些对话，不久之后死去。

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事件引发轩然大波，联邦和省的官员都就事情发表了评论，担忧在医疗机构存在对原住民的歧视。

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此后，两名护士被解雇。

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但CBC报道，最近，类似事件再次发生。

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上周五，62岁的Atikamekw社区女性乔瑟琳·渥太华（Jocelyne Ottawa）表示，同样是在Joliete的一间诊所，遭到两名护士的歧视对待。

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她说，其中一个看到她的名字之后说，我们以后就叫你乔伊斯。

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然后他们问她，是否可以用Atikamekw语来唱一首歌给他们听。

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乔瑟琳说：“我当时就在想，他们为什么对我说这些？这是在嘲讽乔伊斯吗？”

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之后，其中的一名护士把她的手机拿走了。

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目前，两名护士已经遭到停职。

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而魁北克的健康与社区服务中心（CISSS）表示，已经在对事件进行调查。

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有评论称，改变不是一朝一夕。

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魁北克原住民部部长表示，事件明显表明，我们需要做的还很多。

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