77%加拿大民众：不释放两名麦克，加中关系无法修复

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星期二（3月16日）加拿大民调机构Angus Reid发布了一份最新民调。

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在关于加中关系的问题上，有77%受访民众认为，如果中国不释放两名麦克，加中关系就无法修复。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 55%受访者认为，应该杯葛北京冬奥会。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 79%的受访者认为，对待中国，人权比贸易更重要。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 只有9%的受访者认为，中国政府在新冠疫情上提供了诚实准确的情况。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周末，媒体报道，中国将很快正式就两名加拿大麦克，外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕佛（Michael Spavor),间谍罪案件进行审理。

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2018年12月，在加拿大应美国要求在温哥华逮捕了华为财务总监孟晚舟之后十天，中国分别在北京和丹东逮捕了加拿大两名麦克。

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目前，他们在恶劣的条件下已经被关押了超过820天。

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两名麦克成为加中关系象征性事件

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在回答“你是否同意，除非两名麦克获释，否则加中关系不会修复”这个问题时，回答强烈同意的占了43%，部分同意的为34%。而回答“不同意”的占了10%，其中强烈不同意仅占2%。

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对中国好感度仅14%

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这项民调中，对中国持好感的受访者仅占14%，和去年持平。

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而2005年，这个数字为58%。在2017年，这个数字还有48%。

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仅11%更愿意加强与中国贸易合作

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在回答“你认为，未来加拿大最应该与哪个国家和地区加强经济合作？”这个问题时，占比例最高的国家是欧盟（49%），美国与之持平，同样为49% —— 这一数字比去年上升了12%

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英国占26%；中南美洲占14%，中国占11%。

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74%强烈同意应禁止中国投资敏感行业

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加拿大人对中国投资加拿大的某些敏感行业，比如电讯业和金融业，感到不安。

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在“是否应该禁止中国投资敏感行业”的问题中，74%的受访者同意禁止，包括47%强烈同意，27%某种程度上同意。

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而认为不应该禁止的受访者比例为12%，其中3%表示强烈反对禁止。

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对待中国：人权重于贸易

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在回答加中关系中，“什么对加拿大更重要，贸易还是人权？”这个问题时，79%的受访者认为，人权更重要。

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21%的人认为，贸易更重要。

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这次民调发现的一个趋势就是，更多加拿大民众将中国视为侵害人权国家。

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最为极端的例子就是中国对新疆维吾尔人的做法。

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加拿大议会在上个月投票，确认中国在新疆构成了“种族灭绝”。

在“你是否认为中国在新疆实施了种族灭绝”这个问题中，有20%的受访者称自己对此不了解。

总共有75%的受访者认为“是”，其中49%的人“强烈同意”这个定义。

而不同意这个定义的总共只有5%。

由此引发的下一个问题是：你是否认为加拿大的运动员应该杯葛2022年北京冬奥会？

55%的民众认为“应该杯葛”，包括34%强烈同意杯葛。

27%的民众认为“不应该杯葛”，包括7%表示强烈反对。

17%的人选择“不知道”。

RCI with Angus Reid 最新民调

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