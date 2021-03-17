加拿大变性演员佩吉成《时代》封面人物：“完全做自己”

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观众熟悉和喜欢的加拿大演员艾伦·佩吉（Ellen Page）变身为艾略特·佩吉（Elliot Page），并成为本周《时代》封面人物，讲述他自己作为变性人，为大家争取权益的故事与经历。

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《时代》杂志这次专访的标题就是《完全做自己 —— 演员艾略特·佩吉以及为变性人公平权益抗争。

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I was so honored to help @TheElliotPage tell his story. He was kind and open and I share his hope that the world learns to embrace all our beautiful complexities https://t.co/c546NdwnoV 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Katy Steinmetz (@katysteinmetz) March 16, 2021 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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佩吉曾经主演过《朱诺》、《水果硬糖》、《盗墓空间》等影片，凭借《朱诺》得到了奥斯卡最佳女演员提名。

33岁的佩吉出生在加拿大东部新斯科舍省，从小就进入演艺圈。

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采访中，他剪了短发，表示从9岁开始就知道自己是个男孩子。

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几年前，他出柜表示自己是同性恋，并有一位长期的女性伴侣。

2019年，她在一次活动上宣布自己是变性人。

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他说，我有特权，才走到今天这一步，得到很多帮助和支持，我希望使用我的特权，尽可能帮助其他人。

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