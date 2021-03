加拿大变性演员佩吉成《时代》封面人物：“完全做自己”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

观众熟悉和喜欢的加拿大演员艾伦·佩吉(Ellen Page)变身为艾略特·佩吉(Elliot Page),并成为本周《时代》封面人物,讲述他自己作为变性人,为大家争取权益的故事与经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《时代》杂志这次专访的标题就是《完全做自己 —— 演员艾略特·佩吉以及为变性人公平权益抗争。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

I was so honored to help @TheElliotPage tell his story. He was kind and open and I share his hope that the world learns to embrace all our beautiful complexities https://t.co/c546NdwnoV

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Katy Steinmetz (@katysteinmetz) March 16, 2021