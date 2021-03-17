孟晚舟引渡案继续：辩护团队称案件受“政治干扰”、加拿大警方”侵害人权”

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今天，孟晚舟引渡案继续在BC省最高法院开庭。

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指控加拿大警方侵犯了孟晚舟人权

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本次开庭，孟晚舟律师团队的一项重要指控就是，美国和加拿大政府密谋，故意拖延她在温哥华机场逮捕过程，以让FBI可以得到他们想要的信息。这侵害了孟晚舟的人权。

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而加拿大检方向法庭递交的文件则表示，孟晚舟律师的指控没有任何证据，只是“推测和想象”，“没有证据显示，美国指导了或是影响了加拿大警方行动”，同样“没有证据显示，加拿大皇家骑警（RCMP）或者是加拿大边境服务局（CBSA）滥用了他们的权力”。

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2018年12月1日，加拿大边境服务局在温哥华机场扣押了孟晚舟。三个小时后，加拿大警方逮捕了她。

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在逮捕过程中，警方要求她交出手机，并对她盘问了接近三个小时。

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在去年底的孟晚舟引渡案审理中，边境局警察作证时表示，盘问孟晚舟是出于国家安全以及严重罪案原因。

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而孟晚舟团队指控边境局和加拿大警方在与FBI合作，交出了孟晚舟的资料。

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今天，现场记者称，孟晚舟律师的指控文件长达几百页，估计法庭需要两周的时间才能完成审理。

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而在本周，孟晚舟律师团队曾提出要添加证据，传唤更多证人，但遭到了法官的拒绝。

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法官表示，在引渡案审理中，不需要那些证据。

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指控引渡案受到政治影响

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今年三月一日，BC省高等法院继续开庭审理孟晚舟引渡案。

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孟晚舟团队就案件进行的另一项指控是，案件受到政治影响，前美国总统特朗普把孟晚舟作为“谈判筹码”。

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2018年，在孟晚舟被捕之后，特朗普曾在记者会上回应说：“如果我认为这将对有史以来最大的贸易协议有利，如果我认为是必要的，我当然会进行干预。”

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特朗普的前国家安全顾问博尔顿在回忆录中还表示，特朗普称“孟晚舟是中国的伊万卡”。

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在法庭上，孟晚舟的律师表示，特朗普把孟晚舟作为“谈判筹码”，因此案件受到政治影响。

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他们还试图向法庭证明，美国在关于孟晚舟“向银行提供虚假信息”的证据上欺骗了加拿大。

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但是，加拿大检方提供的文件表示，没有证据显示，孟晚舟案受到了政治影响。

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而特朗普已经下台，对孟晚舟案的影响已经不复存在。

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孟晚舟引渡案可持续数年

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加拿大评论人士认为，如果没有其他突发的情况，比如孟晚舟接受了美国检方的认罪协议，或者是加拿大法庭判决孟晚舟不予引渡，那么，孟晚舟可以在五月BC省法庭的裁决后，向联邦上诉庭和最高法院逐级上诉，如果上诉被驳回，还可以申请引渡风险评估。这个过程，可以拖上数年。

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当年，中国要求加拿大引渡赖昌星的官司打了足足十年。

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2018年12月1日，华为财务总监孟晚舟抵达温哥华机场，她原本计划前往自己在温哥华两栋住房中的一个，放下一些箱子，然后赶当晚的飞机，前往墨西哥城。

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在孟晚舟被捕之后十天，中国政府在北京和丹东分别逮捕了两名加拿大人，康明凯和斯帕佛。

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去年五月中，中国法庭以间谍罪和危害中国国家安全等罪名对康明凯和斯帕佛正式提出起诉。

两名麦克案很快会出庭受审

据中国媒体报道，康明凯和斯帕佛将很快出庭受审。

加拿大政府一直指责中国是在使用“人质外交”，并联合国际社会给中国施压，要求放人。

美国新任总统拜登和国务卿布林肯都曾在不同场合表示，会协助加拿大，尽快释放两名麦克。

中国政府则表示，逮捕起诉两名麦克绝不是“任意拘押”，而是因为两人“涉嫌危害中国国家安全”，是依法办事。

中国还指责加拿大企图搞“麦克风外交”，拉帮结派对中国施压。

在一项最新的民调中，加拿大人将两名麦克被扣押是为加中关系中最具象征性的事件。

77%的参与者表示，如果不释放两名麦克，加中关系不会得到修复。

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