加拿大交通安全专家：伊朗没有提供足够证据证实PS752客机被击落属人为失误

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星期四，加拿大交通安全局局长福克斯（Kathy Fox）表示，伊朗方面就去年一月八日在德黑兰被击落的乌克兰国际航空PS752客机调查报告，缺乏足够的证据支持该报告得出的“人为错误”的结论。

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昨天，伊朗民航局就事件发布了最终的调查报告。

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报告称，空难属于人为错误，军方将刚起飞的民航客机误以为“危险目标”而发射了两枚地对空导弹。

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不过，福克斯反驳说，调查报告中完全没有给出细节来解释事件，也没有提供证据。

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她说，简单来说，报告中说，意外是发生了，但没有告诉我们为什么？

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2020年1月8日，伊朗首都德黑兰的乌克兰航空PS752航班起飞时，被当局导弹射中而坠毁。

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这架波音737-800客机上的176名乘客全部遇难，其中有138名加拿大人。

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这起空难之前，美国军方暗杀了伊朗的军方高层人物苏里曼尼（Qassem Soleimani）。

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作为报复，伊朗空袭了美军在伊拉克的军事基地。

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