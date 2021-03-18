加拿大针对亚裔歧视、仇视事件也在急升，移民性工作者最缺乏保护

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发生在亚特兰大的事件不是孤立的，而是大趋势下的恐怖案例。

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星期二，美国乔治亚州亚特兰大市的三个水疗中心（SPA）发生连环枪击案，一名枪手开枪打死了八人，其中六人为亚裔女性。

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事件发生后，许多加拿大的亚裔也站出来发声，呼吁结束针对亚裔的种族主义，并提出需要保护性工作者以及移民。

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亚特兰大警方表示，凶嫌已经被逮捕，是21岁的Robert Aaron Long，来自乔治亚州的伍兹托克。

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警方抓获他的时候，他正计划前往佛罗里达，枪杀更多人。

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嫌犯对警方表示，他的行动没有种族主义目的。

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不过，整个新冠疫情期，亚裔经历急速上升的针对性歧视和仇视事件，社区活动人士和平权机构表示，这次事件“不是孤立的，而是在仇视华人趋势下新的恐怖案例”。

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平权会总监：新冠疫情令反亚裔仇恨事件更“疯狂”

多伦多的平权会（CCNC， Chinese Canadian National Council）、蓝蝴蝶亚裔与移民性工作者网、以及天鹅温哥华美甲师协会等共同发表声明，谴责针对亚裔的仇恨、歧视事件，呼吁加拿大政府保护性工作者以及移民。

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平权会加拿大分会总监江永聪表示，尽管针对亚裔的歧视不是什么新鲜事，但过去一年的新冠疫情令这一歧视升级到“疯狂”的程度。

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平权会与温哥华草根机构1907 Project共同创建了一个可以报告仇视事件的网站。

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根据他们去年九月的一份报告显示，加拿大针对亚裔仇视事件的数字急升，人均事件甚至超过了美国。

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温哥华警方的数字显示，针对亚裔的仇恨犯罪上升了717%，从2019年的12例上升至2020年的98例。

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江永聪表示，由于政府和司法机构的呆板印象，性工作者和移民社区更加不安全。

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RCI专访：平权会多伦多总监江永聪（2020年7月）

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针对亚裔和移民性工作者的保护更少

多伦多的蓝色蝴蝶网总监Elene Lam表示，2018年的调查报告显示，近一半的受访者工作过程中遭遇暴力，但只有7%向警方报告了事件。

而调查也显示，60%的性工作者对警方持负面印象。

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温哥华的天鹅美甲协会总监Alison Clancey表示，对于性工作和移民的保护太少。

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她说，反人口贩卖法律、卖淫法、以及移民法都在阻碍这些女性向警方报告事件。

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这些保护性工作者权益机构还表示，大城市的法规也从来没有真正保护这些性工作者，并会边缘化亚裔女性。

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就在去年2月，多伦多就曾发生一名按摩院工作者被杀害的惨案。

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黄明珍：反歧视亚裔的责任落在每个加拿大人肩上

加拿大华裔作家、亚裔加拿大妇女联盟的创始人黄明珍在接受访问时表示，阻止和消除针对亚裔仇视的责任，落在每个加拿大人身上。

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她表示，在整个大疫情期，她一直特别担心会被人吐口水，或是撞倒，“因为这是在加拿大发生的事情”。

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她说，看到这次亚特兰大枪击案中，社交媒体上很多人反驳对受害者的指责，自己深受鼓舞。

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她表示，作为亚裔加拿大人，这不是我们个人必须承担的。她呼吁“其他人和我们站在一起制止这种情况。”

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相关阅读：作家黄明珍接受本台专访

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RCI专访：平权律师吴瑶瑶谈种族歧视 （2020年6月）

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