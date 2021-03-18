美国拜登政府将“借给”加拿大150万阿斯利康疫苗

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美国白宫发言人简·萨奇（Jen Psaki）星期四在记者会上表示，美国将“借给”加拿大150万支阿斯利康新冠疫苗，以及借给墨西哥250万支阿斯利康疫苗。

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目前，双方尚需最终进行确认。

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美国尚未通过阿斯利康疫苗使用，但是，却有几千万没有使用的阿斯利康疫苗存货。

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美国总统拜登周四刚宣布，提前实现了100天内达到一亿疫苗注射的目标。

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加拿大在二月中通过了使用阿斯利康-牛津疫苗。

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本周，加拿大卫生部确认阿斯利康疫苗适用于所有成年人。

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根据加拿大卫生部门的数据，阿斯利康的有效率是62%，虽然没有辉瑞和莫德纳高，但是，已经超过了世卫组织的标准。

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在今天，欧洲医药监管局（EMA）也宣布，阿斯利康疫苗是安全有益的。

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此前，欧盟多个国家暂停了阿斯利康疫苗接种，原因是出现了可能与此相关的血栓病例。

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不过，EMA的数据显示，1700万人接种了阿斯利康疫苗，共有约37例出现血栓。

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EMA称，他们会继续调查阿斯利康疫苗与血栓形成的关系，但是，目前来看，继续接种阿斯利康疫苗的益处显然大大高于危害。

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