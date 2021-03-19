加拿大为何还没有抛弃君主制：冷漠无感还是修宪障碍？

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“对王室全不在意可能是加拿大依然为君主制的主因”

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英国萨塞克斯公爵哈里与妻子梅根前不久接受美国著名主持人奥普拉的专访，涉及指责英王室的种族主义，没有给他们足够支持。

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俩人的采访引发热烈讨论。

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加拿大属于英联邦国家，是君主立宪制，国家元首名义上是英女王，她也是加拿大女王。

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此外，最近，作为女王象征的加拿大总督帕耶特因对下属态度恶劣，辞职下台。

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加拿大总理特鲁多目前正在寻找新的总督人选。

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过半加拿大人认为：君主制已经过时

这两件事情，令加拿大人再次就是否应该废除君主制展开讨论。

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Leger机构最新的一次加拿大民调显示，53%的加拿大人认为，英国君主制已经过时；而33%的加拿大人认为君主制是历史的一部分，应该被保留。

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而对于君主制对加拿大的影响是正面还是负面，加拿大人的意见一半一半。

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针对哈里和梅根的采访，59%的加拿大人更同情两人，只有26%的人同情王室。

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同时，43%的加拿大人认为，王室有种族歧视，26%认为王室没有种族歧视，31%表示不知道。

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尽管对英王室没有什么好印象，但是，加拿大人对女王比较有好感。

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去年秋天的一次调查显示，44%的受访者对女性有正面印象，37%表示中立。

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冷漠还是修宪障碍？

按照宪法规定，必须经过加拿大议会一致投票通过，还要所有10省份的都同意，才能修改宪法条款。

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就连老特鲁多在1982年的自由人权宪章，魁北克至今还没有在上面签字。可见修宪的困难程度。

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在西部的BC省和阿尔伯达省规定，废除君主制必须经过全民公投。

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如果取消现有的君主立宪制，加拿大人是否更喜欢共和制？

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对这个问题的答案，估计也是很分裂。

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还有一个重要原因，最新的一项民调还显示，34%的加拿大人对此漠不关心，并不在乎有个女王，或是加拿大的君主制。

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大部分类似的民调也发现，相当大比例的加拿大人不关心王室，或是觉得应该维持现状。

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评论人士认为，加拿大对王室无感冷漠，也就是无所谓的态度，可能是更大的原因，令加拿大至今也没有真正行动废除君主制。

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难怪在梅根、哈里访谈之后，被问到是否应该废除君主制，现在加拿大总理贾斯汀特鲁多表示：现在不是时候谈论这个问题。

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