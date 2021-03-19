美中高层第一次会谈：直接针锋相对，火药味十足

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美国拜登政府上任以来与中国的第一场高层会晤星期四在阿拉斯加举行，但2+2的会晤一开场就充满火药味，双方唇枪舌剑，打破了外交惯例。

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美国国务卿布林肯以及总统国家安全顾问沙利文与中国政治局委员、外事工作领导小组办公室主任杨洁篪以及外交部长王毅出席了周四开始的这场会晤。

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依照这类会谈惯例，通常是在开场时，请媒体入场，简短开场白之后，媒体退场，正式会谈开始。

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但昨晚的开场持续了一个多小时，双方你来我往，多次直接针锋相对。

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其实，会谈开始前，已经有评论认为，双方不会在一次会议中出现什么重大成果。

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加拿大媒体称，希望看到美国再次对中国施压，释放两位被中国扣押的加拿大人，康明凯和斯帕弗。

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中国则在星期五，采取闭门方式，审判了加拿大人斯帕弗。下周一，会对另一位被扣押的加拿大人康明凯进行审判。

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而在会谈开始前一天，美国宣布制裁24名涉及破坏香港民主与自治的中港官员。

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中方“严重超时”

会面一开场，布林肯和苏利文按照约定，各发表了两分钟左右的演讲。

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布林肯表示，不遵守基于规则的国际秩序会导致一个更加暴力的世界。

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他还说，我们将讨论中国的行为，包括在新疆、香港、和台湾的行为，对美国的网络攻击，对我们盟友的经济胁迫。

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他还指责中国的行径威胁全球基于规则的稳定，因此这不是内政，美国感觉有义务提出这些问题。

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而苏利文的发言中，他表示，我们不寻求冲突，但我们欢迎激烈竞争，我们将永远捍卫我们的原则，捍卫我们的人民和朋友。”

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此后，杨洁篪开场用了将近20分钟驳斥、批评美国，并指出美国没有资格批评中国的人权和民主说教。

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他举例“黑人的命也是命”抗议，称美国需要先解决好自己的问题。

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显然，中方对美国在会谈前制裁24名中港官员感到非常不满，多次提到“这不是待客之道”。

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杨洁篪称：“我们把你们想的太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节”。

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他还认为：“你们没有资格在中国面前说，你们从实力的地位出发同中国对华”，他表示，中国人不吃这一套。

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王毅在开场白中批评美国干涉内政。他说：“中方过去、今后、将来都绝不会接受美国方面的无端的指责，同时我们要求美方要放弃动辄干涉中国内政的这种霸权行径，这个老毛病应该要改一改了。 ”

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杨洁篪还表示“我认为世界上绝大多数国家都不会认可美国倡导的普世价值观，或美国的意见可以代表国际舆论。”

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气氛紧张，打破惯例

可能是中方发言的长度和内容令布林肯不快，他邀请已经走出去的媒体回到现场，并对杨洁篪和王毅的说法予以驳斥。

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他表示，自己刚担任国务卿不久，但是在与一百多位外长的通话中听到的反馈与中国说法不符。

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他说，他听到的是，盟友对于美国回来了、与盟伙伴重新接触感到高兴。

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他还表示，面对自己的问题，美国“没想忽略它们，假装它们不存在，也没想掩盖它们。”

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而苏利文称，美国并不完美，但“一个自信的国家能够认真审视自己的缺点并且时刻寻求改进。这是美国的秘诀。”

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之后，杨洁篪直接面对镜头，再次发表冗长的讲话，对美国进行批评。

表演还是根本分歧？

美中的第一次高层会谈，似乎也预示，拜登政府时期，美中关系的艰难。

有评论称，会谈双方在昨晚只是做戏，尤其是中方，是表演给国内民众看的，是近几年“战狼外交”和内宣的延续。

也有评论认为，过去四年，美国在与中国打交道时，很少谈到人权，主要针对贸易。

但是，拜登政府的方向显然与前任不一样。拜登希望团结盟友，针对民主和人权，共同应对中国的挑战。

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